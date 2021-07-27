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Оранжевый уровень опасности объявлен на 28 июля
Источник материала: Партизан
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на среду, 28 июля.
28 июля ожидаются жара, ливни и шквалистый ветер / minsknews.by
Ночью и утром на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, сообщает Белгидромет,
Днем во многих районах Беларуси будет +30...+32.
В Минске ночью прогнозируется гроза. Днем термометры покажут до 30 тепла.
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на среду, 28 июля.
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