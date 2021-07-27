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Оранжевый уровень опасности объявлен на 28 июля

28.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на среду, 28 июля.


28 июля ожидаются жара, ливни и шквалистый ветер / minsknews.by​

Ночью и утром на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, сообщает Белгидромет, передает Еврорадио. Во время гроз местами прогнозируется шквалистое усиление ветра — порывами до 15-20 метров в секунду. 

Днем во многих районах Беларуси будет +30...+32. 

В Минске ночью прогнозируется гроза. Днем термометры покажут до 30 тепла.
 
Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на среду, 28 июля.
 
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