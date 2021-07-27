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Манчестер Юнайтед подтвердил переход Варана
Источник материала: Партизан
Француз в скором времени подпишет контракт с английским клубом.
Манчестер Юнайтед достиг принципиальной договоренности с мадридским Реалом о переходе защитника Рафаэля Варана. Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.
Трансфер оформят после того,
Варан играл за мадридский клуб с 2011 года. В составе Реала он четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и чемпионат страны, один раз становился обладателем Кубка Испании.
В прошлом сезоне 28-летний защитник провел за "сливочных" 31 матч в Ла Лиге, отметившись двумя голами.
Ранее Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе Джейдона Санчо.
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Француз в скором времени подпишет контракт с английским клубом.
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