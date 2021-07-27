Манчестер Юнайтед подтвердил переход Варана









Манчестер Юнайтед достиг принципиальной договоренности с мадридским Реалом о переходе защитника Рафаэля Варана. Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.





пишет korrespondent.net, как француз пройдет медицинское обследование и согласует условия личного контракта. Сумма перехода не разглашается. Трансфер оформят после того,korrespondent.net, как француз пройдет медицинское обследование и согласует условия личного контракта. Сумма перехода не разглашается.





Варан играл за мадридский клуб с 2011 года. В составе Реала он четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и чемпионат страны, один раз становился обладателем Кубка Испании.





В прошлом сезоне 28-летний защитник провел за "сливочных" 31 матч в Ла Лиге, отметившись двумя голами.





Ранее Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе Джейдона Санчо.