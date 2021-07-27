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Вписали свои имена в историю: определились первые в истории олимпийские чемпионы по серфингу
Источник материала: Партизан
Серфинг впервые дебютировал в Токио в качестве олимпийской дисциплины. Вместе со скейтбордингом, каратэ и скалолазанием серфинг вошел в олимпийскую программу игр в Токио-2020, сообщается на сайте Олимпиды.
Всего в соревнованиях по серфингу участвовали 40 спортсменов из 17 стран.
В мужских соревнованиях победу праздновал бразилец Италу Феррейра. "Серебро" у японца Каноя Игараси, "бронза" - австралийца Оуэна Райта.
У женщин "золото" завоевала американская серфингистка Карисса Мур. Серебряная медаль у Бьянки Буйтендаг из ЮАР, а бронза - японки Амуро Цузуки.
Напомним,
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Серфинг впервые дебютировал в Токио в качестве олимпийской дисциплины. Вместе со скейтбордингом, каратэ и скалолазанием серфинг вошел в олимпийскую программу игр...
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