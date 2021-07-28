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«Беларусь 1» заявил, что резолюция по Беларуси «не получила поддержки сессии Совета ООН по правам человека». Но это не так

28.07.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Беларусь 1» заявил, что резолюция по Беларуси «не получила поддержки сессии Совета ООН по правам человека». Но это не так
Фото: скриншот с сайта tvr.by
Совет по правам человека ООН 13 июля на 47-й сессии принял резолюцию о ситуации с правами человека в Беларуси. Совет призвал беларусские власти остановить массовые нарушения прав человека и продлил мандат спецдокладчика по Беларуси на год. Однако «Беларусь 1» рассказал о провале «антибеларусской резолюции».

– За что боролись… Резолюция по Беларуси, инициированная странами Евросоюза, не получила поддержки сессии Совета ООН по правам человека, – сообщила ведущая программы «Панорама» на «Беларусь 1» 13 июля. – За неё проголосовало лишь 21 государство из 47 членов Совета, то есть не набралось и 50 %. Этот, с позволения сказать, документ опротестовали семь стран, включая Россию, Китай, Венесуэлу. Девятнадцать государств, в том числе Армения и Узбекистан, воздержались.

Телеканал привёл правдивые результаты голосования. Но почему-то посчитал тот факт, что за резолюцию СПЧ ООН по Беларуси проголосовало меньше половины членов Совета, доказательством того, что её не поддержали. Хотя голосов «за» было в три раза больше, чем «против», с учётом девятнадцати воздержавшихся участников.

«Беларусь 1» в одном сюжете сказал о провале резолюции СПЧ ООН и процитировал МИД Беларуси, который назвал «принятую по инициативе ЕС резолюцию в отношении Беларуси» «пустой тратой средств и времени». То есть зрителей сначала заверили, что резолюция не нашла поддержки, а через минуту из официального комментария они узнали, что её всё-таки приняли.

«Беларусь 1» заявил, что резолюция по Беларуси «не получила поддержки сессии Совета ООН по правам человека». Но это не так

Фото: скриншот с сайта tvr.by


«Активно‑агрессивного меньшинства в два десятка человек вполне хватает»


Посмотрели, какие ещё медиа и как высказались о резолюции СПЧ ООН по Беларуси.

Так, беларусские негосударственные СМИ сделали акцент на том, что мандат спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марин продлили ещё на год. Об этом в частности написали «Радыё Свабода», «Белорусский партизан», Reform.by. При этом «Радыё Свабода» и Reform.by уточнили, что официальный Минск не признаёт мандат спецдокладчика.

«Беларусь 1» заявил, что резолюция по Беларуси «не получила поддержки сессии Совета ООН по правам человека». Но это не так

Фото: скриншот с сайта svaboda.org

Государственные медиа Беларуси (БелТА, «Беларусь 1», «СБ. Беларусь сегодня») и России (ТАСС, РИА Новости), говоря о резолюции СПЧ ООН, на первый план помещали комментарий беларусского МИД.

13 июля государственное информагентство БелТА отметило со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Беларуси, что «резолюцию не поддерживает большинство членов Совета: количество проголосовавших против и воздержавшихся превышает число стран, проголосовавших за её принятие».

Колумнист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик раскритиковал и резолюцию, и сам Совет по правам человека ООН. И тоже заострил внимание на особенностях голосования:

«Замечательна и процедура принятия документов. В Совете 47 членов. За прошлую (мартовскую) резолюцию по Беларуси “голосовали 20 за, семь против и 20 стран воздержались”. За нынешнюю – “21 за, семь против, 19 воздержались”. Иными словами, активно‑агрессивного меньшинства в два десятка человек вполне, оказывается, хватает, чтобы навязывать своё мнение неконфликтному большинству. Такое в “истинной демократии” происходит даже на уровне, близком к ООН».

Российские информационные агентства ТАСС и РИА Новости вынесли в заголовки материалов о резолюции цитату МИД Беларуси о том, что решения СПЧ ООН не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире (по версии ТАСС – не отражают реальную ситуацию в республике), а служат предлогом для введения санкций Западом против отдельных стран. Как и БелТА, российские информагентства вслед за беларусским МИД указали, что резолюцию не поддержало большинство членов Совета.
 
Теги: Минск
 
 
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Совет по правам человека ООН 13 июля на 47-й сессии принял резолюцию о ситуации с правами человека в Беларуси.
 
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