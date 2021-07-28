ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Раньше вашими работодателями были нацисты». Как госТВ демонизирует Латвию?

28.07.2021 06:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Много лет белорусская пропаганда нейтрально относилась к Латвии в отличие от других соседних стран, против которых периодически разворачивалась информационная война. Всё изменилось в мае этого года, когда мэр Риги Мартиньш Стакис во время Чемпионата мира по хоккею заменил белорусский государственный красно-зелёный флаг на бело-красно-белый.

Что пропаганда сейчас говорит о Латвии и как пытается манипулировать зрителем?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что пропаганда говорит о Латвии и как пытается манипулировать зрителем?
 
Новости дня
Новости разные
 
Иноземцев: Ставка Кремля на Лукашенко выглядит окончательной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by