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«Раньше вашими работодателями были нацисты». Как госТВ демонизирует Латвию?
Источник материала: UDFМного лет белорусская пропаганда нейтрально относилась к Латвии в отличие от других соседних стран, против которых периодически разворачивалась информационная война. Всё изменилось в мае этого года, когда мэр Риги Мартиньш Стакис во время Чемпионата мира по хоккею заменил белорусский государственный красно-зелёный флаг на бело-красно-белый.
Что пропаганда сейчас говорит о Латвии и как пытается манипулировать зрителем?
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Что пропаганда говорит о Латвии и как пытается манипулировать зрителем?
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