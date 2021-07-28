Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Раньше вашими работодателями были нацисты». Как госТВ демонизирует Латвию? Что пропаганда говорит о Латвии и как пытается манипулировать зрителем?

Много лет белорусская пропаганда нейтрально относилась к Латвии в отличие от других соседних стран, против которых периодически разворачивалась информационная война. Всё изменилось в мае этого года, когда мэр Риги Мартиньш Стакис во время Чемпионата мира по хоккею заменил белорусский государственный красно-зелёный флаг на бело-красно-белый.Что пропаганда сейчас говорит о Латвии и как пытается манипулировать зрителем?