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История с фотографиями

Реваншисты на марше

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невеселая перспектива падающих активов Муж моей младшей дочери решил приобрести Tesla. Его Audi набегала 145 тыс. миль (232 тыс. км.). Пора менять. Однако знакомство с чудом Илона Маска заставило отказаться от...

На семейном совете постановили покупку электромобиля отложить на два года. Два года для современного автомобилестроения — вечность. Впрочем, не только для автомобилестроения. Мир стремительно меняется, что не исключает отдельных вкраплений островков стабильности.На одном из таких островков белорусы и процветают. Сколько времени процветание еще продлится, гадать не берусь. Но поводов для беспокойства хватает. Один из них был озвучен на VIII Форуме регионов Беларуси и России: «Вместе с тем понятно, что все санкции — просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского). Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества».Вот так, не больше и не меньше. Не сумеет Запад сдержать развитие Беларусской модели, и накроются планы Илона Маска. Пусть скажет спасибо, что мы не работаем над созданием собственного ракетоносителя для вывода спутников на околоземную орбиту. Пока не работаем. Иначе горел бы его SpaceХ синим пламенем.О перспективах белорусских электромобилей я уже рассказывал. Разработка велосипедов, скутеров, мотоциклов, коммунальных машин, легковых и грузовых автомобилей с приставкой электро в Национальной академии наук поставлена на поток. Время демонстрации этого разнообразия не за горами. Рекомендую запасаться попкорном.Предлагаю читателям приглядеться к фотографиям. На первой запечатлен поток конных экипажей на Пятой авеню в Нью-Йорке в 1900 г., среди которых затерялся один автомобиль. Вторую фотографию от первой отделяет 13 лет. Несложно заметить, что соотношение транспортных средств стало обратным.У нас любят рассуждать об эволюционном развитии. При этом часто не подозревают, что у такого типа развития имеются две составляющие: вертикальная — прорыв в новое качество, и горизонтальная — адаптивная специализация.Изобретение двигателя внутреннего сгорания в конце XIX века и явилось таким прорывом. За его массовым применением дело не стало, что и отражено на фотографиях.В XXI веке технологические прорывы стали обыденностью. Существенно сократилось и время перехода от образцов к массовому производству. Для тех, кто живет внутри динамично изменяющегося мира, для понимания этой истины специальных знаний не требуется. Достаточно идти от жизни. Мой зять так и поступил.Проживающие на островках стабильности такой возможности лишены. Вот тут на помощь и приходит пропаганда. К сожалению, шансов на получение патента у архитекторов Беларусской модели немного.В этой связи вспоминается анекдот о том, как Ленин, Сталин, Хрущев и Брежнев предлагали решить проблему остановившегося поезда. Ограничусь предложением дорогого Леонида Ильича: «Товарищи, а зачем нам куда-то ехать? Давайте задернем шторки, а сами будем вагон раскачивать, и песни веселые петь, про то, как мы быстро мчимся!»Разумеется, тексты современных песен от своих советских предшественниц отличаются. Сегодня поют об инновациях, о повышении глобальной конкуренции, о доле высокотехнологичных производств в экспорте. Последняя, следует признать, невелика. Но отчаиваться не стоит. Завтра будет лучше, чем вчера.Открываю самую солидную газету страны: «Это целая стратегия, имеющая конечной целью уничтожение суверенного государства. <…> Германия — ее активный участник. Это что, попытка реванша? Почему бы и нет. Тем более сегодня не нужно завоевывать территории, вывозить ценности, будь то заводское оборудование или чернозем. Сегодня достаточно «иссушить» непокорную страну дистанционно и спокойно вступить во владение упавшими в руки чужими активами».Падающие активы! Нет, не зря «золотым перьям» белорусской журналистики регулярно вручают государственные награды. Возьмем, для примера, белорусское приборостроение: «Калибр», завод имени Ленина и далее по списку. Чем не падающие, точнее давно упавшие активы?! Закрываю глаза и вижу волосатые руки. Они тянутся к нашим активам, к нашему оборудованию и к нашему чернозему…Милый ослик Иа из бессмертного мультика. Тебе повезло. Ты не дожил до этого душераздирающего зрелища.Чем своеобразие Беларусской модели закончится? Признаюсь, так хочется дожить до того дня, когда люди из СМИ перестанут объяснять политику Германии желанием реванша? Чем они тогда займутся?Гадание на кофейной гуще и прочих субстанциях — занятие неблагодарное. Проиллюстрирую эту простенькую мысль словами российского философа Григория Юдина: «Честно говоря, игры в прогнозирование мне никогда особенно не нравились, и я не очень понимаю, зачем это нужно. Еще раз — характеристика ситуации, в которой мы живем, нужна просто для того, чтобы в ней правильно ориентироваться, чтобы что-нибудь делать. Потому что то, что будет дальше, зависит от нас».Но для правильного ориентирования на политической местности необходимо иметь адекватные представления о ее характеристиках. В расколотой стране усилиями расколотых СМИ сформированы два комплекта характеристик.Местность одна. Наборов характеристик два, и они между собой не связаны. Еще недавно у белорусов был выбор, но в год Народного единства рассчитывать на то, что он не только был, но есть и будет, не приходится.