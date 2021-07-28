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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему Россия как колонизатор не уступает Западу. Мнение Николюка Интересно, идет ли Слонопотам на свист, а если идет, то зачем?

Привычка видеть в чужом глазу соломинку и не замечать в своем бревна родилась не сегодня.Телевизор я не смотрю лет 15, но на сайты государственных телеканалов иногда заглядываю. Профессия обязывает. Да и официальная социология к подобному безрассудству подталкивает.Согласно опросу одной солидной конторы при администрации одного солидного политика, в 2018 г. (более свежих данных отыскать не удалось) информацию о жизни в Беларуси и за рубежом из «ящика» получало 72% белорусов, из интернета — 60%, из печатных СМИ — 29%, из радио — 13%. При этом рейтинги доверия трех ведущих государственных телеканалов превышали 80%.Лепота! За два года до года Народного единства информационная база для сплочения белорусов уже была сформирована. Но время не стоит на месте, и потому интеллектуальный уровень государственной пропаганды непрерывно повышается. Захожу на один из сайтов одного из телеканалов: «Столетиями мир, именуемый капитализмом, обеспечивал свое развитие и процветание лишь двумя способами. Жесткой колонизаторской политикой, при которой свое благополучие Запад создавал за счет колоний, не останавливаясь перед массовыми убийствами туземного населения и разграблениями его природных богатств. И военной и экономической агрессией — также с массовыми убийствами, экономическим удушением конкурентов, провоцированием массового голода и страданий».Эти бы слова да авторам «Манифеста коммунистической партии» в уши, в гробах бы перевернулись. Ограничусь одной цитатой из небольшой книжечки, которая, по мнению Ленина, «стоит целых томов»: «Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль».В чем на практике состояла эта роль, солидный человек в очках и при галстуке нам с экрана телевизора и объяснил. А с другой стороны, почему бы и нет. Разве он первый поведал миру, что «свое благополучие Запад создавал за счет колоний, не останавливаясь перед массовыми убийствами туземного населения и разграблениями его природных богатств»?Вспомним картину Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Вспомнили? Только очень наивный человек способен поверить, что сюжет картины позаимствован из российской истории. Какой Ермак Тимофеевич! Какая Сибирь! Какие колонии! Поскребите холст. Это же англосаксы расстреливают вооруженных примитивными луками индейцев.$ 100 миллиардов на удержание БеларусиПолагаю, мой сарказм понятен. Привычка видеть в чужом глазу соломинку и не замечать в своем бревна родилась не сегодня. Современная Россия — пример государства, сформировавшегося путем колониальной экспансии.Отличие процесса колонизации «нашей России» от европейского заключается в том, что европейцам для создания поселенческих колоний приходилось пересекать океан, что позволило колонистам со временем отделиться от метрополий и зажить самостоятельной жизнью. Освоенные же российскими переселенцами (колонистами) земли за Уралом и по сей день остаются составной частью российского государства.Поэтому прежде чем рассуждать о том, как «свое благополучие Запад создавал за счет колоний», предлагаю читателям немного статистики из книги экономиста Владислава Иноземцова «Несовременная страна»: «В 1897 году на Сибирь приходилось 52% территории империи, 7,5% ее населения и 19% экспорта; в 1985 году она составляла уже 57% территории СССР, 10,5% его населения и обеспечивала 46% советского экспорта; а в 2014 году Сибирь — это 75% территории России, 20,2% ее населения и источник добычи или первичной переработки 76-78% всего российского экспорта и поставщик более 55% федеральных налоговых поступлений».Вспомним Михайло Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». О чем это он? В первую очередь о том, что Сибирь — не Россия. Сибирь — колония России.Но колонии (осваиваемые переселенцами земли) не следует путать с зависимыми территориями, которые европейские государства контролировали с помощью бюрократии и армии. Самый известный пример — Индия. Строго говоря, она никогда не была колонией Великобритании. Ну, не было в Индии колонистов из Европы. Чтобы они там делали, рис выращивали? Не смешите меня.И в этом отношении Россия Европе не уступала. Колонизировав земли до Тихого океана, она синхронно с европейцами (первая половина XIX века) двинулась на Юг. Покорение Кавказа и присоединение Хиванского, Бухарского и прочих ханств — результат этого движения. Но, как и в случае Индии, на новые территориальные приобретения колонисты из-под Вологды не устремились.Но какое все вышеперечисленное имеет отношение к нам? Самое прямое. Вновь цитирую Иноземцева: «Никто из российских лидеров (не говоря о большинстве россиян) даже не подумает воевать за возврат в империю, например, Азербайджана — но западный дрейф Украины фактически поставил Москву на грань опасного противостояния со всем остальным миром, а на удержание Беларуси в орбите своего влияния Кремль за последние 15 лет потратил почти $ 100 млрд. Причина, на мой взгляд, лежит на поверхности — без этих территорий Россия перестает быть Россией, возвращаясь в Московию, в середину XVII века, когда Сибирь только-только еще перестала считаться чуждой землей, управлявшейся по линии Посольского приказа».Всем, кто «думает Беларусь» и пытается повлиять на траекторию ее развития, необходимо не только помнить о «нашей России», но и понимать ее имперскую природу. Проявляйте любопытство. Задавайте себе и окружающим вопросы. Не стесняйтесь оказаться в положении Винни-Пуха из книги Алана Милна: «Какой он, этот Слонопотам? Неужели очень злой? Идет ли он на свист? И если идет, то з а ч е м?… Любит ли он поросят или нет? И как он их любит?…»Рана хавацца ў бульбуВернемся, однако, к мужчине, вещающему с экрана благоглупости о капитализме. Вопрос: на какой уровень зрителей его откровение рассчитано?В годы моей молодости был популярен фразеологизм «детсад, ясельная группа». Но пропаганда на то и пропаганда, чтобы бесконечную сложность жизни сводить к максимально простой конструкции «мы» — «они». В этой конструкции белорус не может не быть патриотом-государственником. Ежели он таковым не является, то он либо сумасшедший, либо проплаченный Западом агент.Нельзя быть немножечко беременным. И если развитие и процветание капитализма говорящая голова в телевизоре объясняет массовыми убийствами туземцев (интересно послушать в этой связи трактовку успехов Китая, отказавшегося от социалистической экономики в пользу капиталистической), то уровень объяснений внешних и внутренних проблем, с которыми сталкивается Беларусь, принципиально отличаться не может.Он и не отличается. Убедиться в этом несложно. Остепененные сотрудники академических институтов вместо того, чтобы делиться результатами своих исследований, наперебой рассказывают о деградации международных отношений, ставшей «визитной карточкой коллективного Запада».Тем не менее, хавацца ў бульбу я бы не рекомендовал. У нас есть чем ответить. Не зря же вопросу территориальной обороны тот, кому положено по Конституции, уделяет постоянное внимание.