Источник материала: UDF



Фото: Скриншот с сайта tvrain.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские СМИ о конституционной реформе в Беларуси Серьезный резонанс в российских СМИ вызвал анонс поправок в Конституцию Беларуси. Медиа подробно рассказывают об ожиданиях и реалиях конституционной реформы, на...

Серьезный резонанс в российских СМИ вызвал анонс поправок в Конституцию Беларуси. Медиа подробно рассказывают об ожиданиях и реалиях конституционной реформы, на фоне которой работают с нарративами в информационном поле.Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.Российские СМИ уверенно заявляют о планируемом проведении в Беларуси конституционной реформы, но называют разные даты референдума. В августе-сентябре 2020, доминировало мнение о сроках изменения Конституции до конца 2020, максимум в начале 2021. Зимой назывались сроки – осень 2021, позже «начало 2022».Второй аспект, который виден при анализе повестки российских СМИ, – явное недовольство предложенными изменениями. ТАСС подчёркивает краткий список принципиальных поправок, «Коммерсант» цитирует эксперта, который называет их «косметическими». При этом газета делает акцент на вопросах «обнуления» сроков Лукашенко и альтернативном проекте Конституции.Общий фон освещения темы подталкивает аудиторию к выводам, что Лукашенко и его окружение – это ненадёжные союзники. Неоднократно акцентируется внимание на несовпадении его заявлений с последующими действиями и результатами.