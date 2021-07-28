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Российские СМИ о конституционной реформе в Беларуси

28.07.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российские СМИ о конституционной реформе в Беларуси
Фото: Скриншот с сайта tvrain.ru
Серьезный резонанс в российских СМИ вызвал анонс поправок в Конституцию Беларуси. Медиа подробно рассказывают об ожиданиях и реалиях конституционной реформы, на фоне которой работают с нарративами в информационном поле.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ уверенно заявляют о планируемом проведении в Беларуси конституционной реформы, но называют разные даты референдума. В августе-сентябре 2020, доминировало мнение о сроках изменения Конституции до конца 2020, максимум в начале 2021. Зимой назывались сроки – осень 2021, позже «начало 2022».

Второй аспект, который виден при анализе повестки российских СМИ, – явное недовольство предложенными изменениями. ТАСС подчёркивает краткий список принципиальных поправок, «Коммерсант» цитирует эксперта, который называет их «косметическими». При этом газета делает акцент на вопросах «обнуления» сроков Лукашенко и альтернативном проекте Конституции.

Общий фон освещения темы подталкивает аудиторию к выводам, что Лукашенко и его окружение – это ненадёжные союзники. Неоднократно акцентируется внимание на несовпадении его заявлений с последующими действиями и результатами.
 
 
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Серьезный резонанс в российских СМИ вызвал анонс поправок в Конституцию Беларуси. Медиа подробно рассказывают об ожиданиях и реалиях конституционной реформы, на...
 
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