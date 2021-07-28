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Горящие торфяники: белорусские спасатели ликвидируют пожар на 85 гектарах

28.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На юге Беларуси в результате аномальной жары горит торфяник на площади 85 гектаров. Тушение продолжается вторые сутки, передает «МИР 24».

Мобилизованы 80 сотрудников МЧС и лесного хозяйства, на месте работают больше 20 единиц техники, в том числе вертолет. Тушение осложняет зной и сильные порывы ветра. Тем не менее огонь уже ликвидирован на 10 гектарах. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не понадобилась.

«Задача была не пустить в населенные пункты и не нанести ущерб людям, не допустить на посевы зерновых для того, чтобы успеть собрать урожай и дать возможность зерноуборочной технике работать и выполнить задачу. Мы с ней справились, и сегодня мы работаем над тем, чтобы ограничить периметр, и будем работать над тем, чтобы сузить площади пожара», – сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев.

По информации МЧС, за минувшие сутки произошли еще три случая возгорания зерновых полей. Всего спасатели не дали пожару уничтожить почти 66 гектаров посевов.



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Мобилизованы 80 сотрудников МЧС и лесного хозяйства, на месте работают больше 20 единиц техники, в том числе вертолет.
 
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