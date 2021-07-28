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Горящие торфяники: белорусские спасатели ликвидируют пожар на 85 гектарах
28.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На юге Беларуси в результате аномальной жары горит торфяник на площади 85 гектаров. Тушение продолжается вторые сутки, передает «МИР 24».
Мобилизованы 80 сотрудников МЧС и лесного хозяйства, на месте работают больше 20 единиц техники, в том числе вертолет. Тушение осложняет зной и сильные порывы ветра. Тем не менее огонь уже ликвидирован на 10 гектарах. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не понадобилась.
По информации МЧС, за минувшие сутки произошли еще три случая возгорания зерновых полей. Всего спасатели не дали пожару уничтожить почти 66 гектаров посевов.
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Мобилизованы 80 сотрудников МЧС и лесного хозяйства, на месте работают больше 20 единиц техники, в том числе вертолет.
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