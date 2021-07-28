|
Цена страховки против выплаты по ней: разбираемся, зачем нужен полис для квартиры
Источник материала: Myfin
Чтобы разобраться, как работает страхование жилья, рассмотрим два продукта – комплексное страхование квартиры и комплексное краткосрочное страхование квартиры.
Кто, что и от чего может застраховать?
Страховать квартиры могут дееспособные физически лица. Гражданство Беларуси, другой страны или отсутствие гражданства, на условия договора не влияют. Страхователь (тот, кто платит взносы) может заключить договор в пользу другого человека (выгодоприобретателя). Например, сын может заключить договор и застраховать квартиру родителей, вносить взносы, а при наступлении страхового случая деньги получат родители.
Защитить квартиру можно от какого-то стихийного бедствия или искусственной ситуации, которую страхователь не может предотвратить
Полезно будет знать, как трактуют стихийные бедствия страховщики (то есть, страховые компании). Например:
Все это, а также: наводнение, пожар, удар молнии, падение дерева, землетрясение, оползень, взрыв, техногенная авария, преступление, становятся страховыми случаями только, если они были неконтролируемыми и нанесли ущерб застрахованному имуществу. То есть, если просто наступил мороз ниже 35 градусов денег не заплатят, а вот если из-за этого треснет стена, то будет повод обратиться за страховкой. Однако, факт стихийных бедствий должен быть подтвержден компетентными государственными органами.
Комплексное страхование квартиры – «Квартирный дзен»
По этому продукту Imkliva insurance предлагает максимально простые и удобные условия. Клиент сам выбирает сумму страхования, а обычная процедура проверки и оценки страхуемой собственности в данном случае не требуется. То есть, страховщик приходить к вам домой не будет.
В рамках продукта «Квартирный дзен» можно застраховать:
Страховыми случаями будут:
В «Квартирном дзене» есть три пакета с разной ценой и страховыми случаями.
Застраховать квартиру можно на сумму от 3 до 300 тысяч рублей. Срок – 1 год.
Комплексное краткосрочное страхование квартиры – «Квартирный дзен smart»
Этот продукт особенно полезен новоселам, когда во всем доме еще активно ведут строительные работы, подойдет такая страховка и на случай ремонта в квартире.
Здесь схема страхования будет похожей, но верхний лимит выплат ограничен суммой в 100 тысяч рублей, зато клиент может сам выбирать срок страхования – от месяца до полугода.
Рассмотрим еще несколько важных вопросов, которые могут возникнуть у тех, кто покупает страховку впервые.
Что можно застраховать, а что – нет?
В рамках комплексного страхования квартир страхуются любые квартиры независимо от права собственности. Исключение – квартиры в аварийном состоянии, подлежащие сносу, а также – используемые не для жилья, а в коммерческих целях.
Страховка распространяется на внутреннюю отделку и оборудование, а вот мебель, техника, одежда и обувь, которые находятся в квартире, страхованию в этом случае не подлежат.
Не страхуют:
Что делать при страховом случае
Если случается что-то попадающее в категорию страховых случаев или иная проблема с имуществом, то сначала следует принять меры к спасению этого имущества. И не только потому, что это нормальное, логичное поведение, но и чтобы при дальнейшем рассмотрении этот случай не оказался спорным.
Затем необходимо обратиться к специалистам по профилю проблемы. Если вас залили – обращайтесь в обслуживающую организация, например – в ЖЭУ. Если случился пожар, стихийное бедствие – в МЧС, если кража, ограбление – в МВД. Рекомендовано также делать фото повреждений.
Клиент не может самостоятельно определять страховой случай и сумму ущерба. Единственное, что заранее известно – максимальная сумма, которую клиент выбирает сам. Но здесь важно понимать: выплату вы получите не в размере максимальной суммы, а в размере суммы ущерба. Факт повреждения имущества и степень повреждения – определяют соответствующие специалисты. При необходимости страховая компания привлекает оценщиков. В спорных ситуациях сотрудники страховой организации выезжают на место. В итоге получается выяснить степень ущерба и сумму для компенсации. При полной утрате имущества выплачивается все величина страховки.
При обращении по страховому случаю потребуются:
При наличии предоставляют также:
Как понять свою выгоду?
Есть мнение, что по страховкам мы платим слишком много и что дешевле было бы собирать деньги на черный день и, если что случится, – воспользоваться ими.
Понять выгоду страхования можно по конкретным расчетам. Представим, что вы уже сделали ремонт, а ваши соседи сверху только собираются. Допустим, вы оценили свой интерьер в 100 000 руб. Воспользуемся кредитным калькулятором, ставим сумму – получаем взнос в 320 руб. на год или 0,32% от максимальной выплаты (благодаря онлайн страхованию взнос оказывается меньше на 0,03%).
Представим, что вас залили и пришлось потратить на переклейку обоев 500 руб. Страховая компания компенсирует вам это. При больших повреждениях компенсация будет выше, но в пределах 100 тыс. руб. Взнос же останется прежним. Если вы не ожидаете масштабных разрушений, можно выбрать меньшую сумму. Например – в 10 000 руб. Тогда и взнос сократится до 32 руб.
Если ничего не случится, то вы потеряете только 0,32% от оценочной суммы.
Краткосрочное
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арифметика страховых компаний понятна: сумма платежей от всех клиентов должна быть больше суммарных выплат по страховым случаям. А вот частному лицу перевести...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)