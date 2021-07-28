Цена страховки против выплаты по ней: разбираемся, зачем нужен полис для квартиры

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник pixabay.com

Чтобы разобраться, как работает страхование жилья, рассмотрим два продукта – комплексное страхование квартиры и комплексное краткосрочное страхование квартиры.

Кто, что и от чего может застраховать?

Страховать квартиры могут дееспособные физически лица. Гражданство Беларуси, другой страны или отсутствие гражданства, на условия договора не влияют. Страхователь (тот, кто платит взносы) может заключить договор в пользу другого человека (выгодоприобретателя). Например, сын может заключить договор и застраховать квартиру родителей, вносить взносы, а при наступлении страхового случая деньги получат родители.

Защитить квартиру можно от какого-то стихийного бедствия или искусственной ситуации, которую страхователь не может предотвратить

Полезно будет знать, как трактуют стихийные бедствия страховщики (то есть, страховые компании). Например:

сильным дождем называют осадки больше 15 миллиметров за сутки;

сильный снег тоже определяется уровнем в 15 мм, тоже за сутки;

сильный ветер в связи с которым Министерство по чрезвычайным ситуациям или Белгидрометцентр назначают красный или оранжевый уровень опасности;

сильный мороз бывает от минус 35 градусов или еще ниже;

сильная жара – выше 35 градусов;

град становится бедствием, если повреждает имущество.

Все это, а также: наводнение, пожар, удар молнии, падение дерева, землетрясение, оползень, взрыв, техногенная авария, преступление, становятся страховыми случаями только, если они были неконтролируемыми и нанесли ущерб застрахованному имуществу. То есть, если просто наступил мороз ниже 35 градусов денег не заплатят, а вот если из-за этого треснет стена, то будет повод обратиться за страховкой. Однако, факт стихийных бедствий должен быть подтвержден компетентными государственными органами.

Комплексное страхование квартиры – «Квартирный дзен»

По этому продукту Imkliva insurance предлагает максимально простые и удобные условия. Клиент сам выбирает сумму страхования, а обычная процедура проверки и оценки страхуемой собственности в данном случае не требуется. То есть, страховщик приходить к вам домой не будет.



Фото Myfin.by

В рамках продукта «Квартирный дзен» можно застраховать:

квартиру;

находящее в в квартире имущество;

материальную ответственность жильца перед соседями.

Страховыми случаями будут:

стихийные бедствия;

затопления, аварии отопительной системы, водопровода и канализации, пожары, взрывы;

преступления: кражи, грабежи, порча имущества;

ответственность за вред, причиненный клиентом имуществу соседей.

В «Квартирном дзене» есть три пакета с разной ценой и страховыми случаями.

Пакет «Mini» обходится в 0,35% от максимальной страховой суммы . Он защищает от всех перечисленных выше страховых случаев.

. Он защищает от всех перечисленных выше страховых случаев. Пакет «Middle» стоит 0,42% от выбранной суммы . В нем добавляются еще два страховых случая: «электрориски» – пожары и прочие проблемы из-за короткого замыкания, перегрузки сетей, перепадов напряжения. Последний момент довольно часто губит бытовую технику.

. В нем добавляются еще два страховых случая: «электрориски» – пожары и прочие проблемы из-за короткого замыкания, перегрузки сетей, перепадов напряжения. Последний момент довольно часто губит бытовую технику. Пакет «Max» – самый полный, по его условиям страхуются также судебные и непредвиденные расходы. Цена пакета – 0,51%.

Застраховать квартиру можно на сумму от 3 до 300 тысяч рублей. Срок – 1 год.

Фото Myfin.by

Комплексное краткосрочное страхование квартиры – «Квартирный дзен smart»

Этот продукт особенно полезен новоселам, когда во всем доме еще активно ведут строительные работы, подойдет такая страховка и на случай ремонта в квартире.

Здесь схема страхования будет похожей, но верхний лимит выплат ограничен суммой в 100 тысяч рублей, зато клиент может сам выбирать срок страхования – от месяца до полугода.

Рассчитаем страховку квартиры на 1 месяц с максимальной страховой суммой в 100 000 руб. Система выдает взнос 48 руб.

Страхуем эту же квартиру на 3 месяца – взнос 124 руб.

На 6 месяцев – 202 руб.

Фото Myfin.by

Рассмотрим еще несколько важных вопросов, которые могут возникнуть у тех, кто покупает страховку впервые.

Что можно застраховать, а что – нет?



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В рамках комплексного страхования квартир страхуются любые квартиры независимо от права собственности. Исключение – квартиры в аварийном состоянии, подлежащие сносу, а также – используемые не для жилья, а в коммерческих целях.



Страховка распространяется на внутреннюю отделку и оборудование, а вот мебель, техника, одежда и обувь, которые находятся в квартире, страхованию в этом случае не подлежат.

Не страхуют:

деньги и ювелирные украшения;

домашних животных, комнатные растения;

продукты питания;

носители информации: диски, карты памяти и пр.;

культурные ценности: картины, антиквариат, коллекции и др.;

вещи, используемые в коммерческих целях и те, что не должны находиться в квартире, например – детали для машины и т.д.

Что делать при страховом случае

Если случается что-то попадающее в категорию страховых случаев или иная проблема с имуществом, то сначала следует принять меры к спасению этого имущества. И не только потому, что это нормальное, логичное поведение, но и чтобы при дальнейшем рассмотрении этот случай не оказался спорным.

Затем необходимо обратиться к специалистам по профилю проблемы. Если вас залили – обращайтесь в обслуживающую организация, например – в ЖЭУ. Если случился пожар, стихийное бедствие – в МЧС, если кража, ограбление – в МВД. Рекомендовано также делать фото повреждений.

Клиент не может самостоятельно определять страховой случай и сумму ущерба. Единственное, что заранее известно – максимальная сумма, которую клиент выбирает сам. Но здесь важно понимать: выплату вы получите не в размере максимальной суммы, а в размере суммы ущерба. Факт повреждения имущества и степень повреждения – определяют соответствующие специалисты. При необходимости страховая компания привлекает оценщиков. В спорных ситуациях сотрудники страховой организации выезжают на место. В итоге получается выяснить степень ущерба и сумму для компенсации. При полной утрате имущества выплачивается все величина страховки.

При обращении по страховому случаю потребуются:

копия паспорта клиента;

договор страхования или его копия;

документальное подтверждение прав клиента на пострадавшее имущество;

заявление на выплату по страховке;

документы из соответствующих органов, подтверждающие наступление события;

акт осмотра испорченного имущества или места происшествия;

заключение о стоимости ущерба.

При наличии предоставляют также:

документы о мерах, принятых клиентом для уменьшения ущерба;

документы, подтверждающие расходы по возмещению ущерба.

Как понять свою выгоду?



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Есть мнение, что по страховкам мы платим слишком много и что дешевле было бы собирать деньги на черный день и, если что случится, – воспользоваться ими.

Понять выгоду страхования можно по конкретным расчетам. Представим, что вы уже сделали ремонт, а ваши соседи сверху только собираются. Допустим, вы оценили свой интерьер в 100 000 руб. Воспользуемся кредитным калькулятором, ставим сумму – получаем взнос в 320 руб. на год или 0,32% от максимальной выплаты (благодаря онлайн страхованию взнос оказывается меньше на 0,03%).

Представим, что вас залили и пришлось потратить на переклейку обоев 500 руб. Страховая компания компенсирует вам это. При больших повреждениях компенсация будет выше, но в пределах 100 тыс. руб. Взнос же останется прежним. Если вы не ожидаете масштабных разрушений, можно выбрать меньшую сумму. Например – в 10 000 руб. Тогда и взнос сократится до 32 руб.

Если ничего не случится, то вы потеряете только 0,32% от оценочной суммы.

Краткосрочное страхование еще интереснее, хотя взнос относительно выше. Ведь бывают особо опасные периоды. Когда ваши соседи или вы сами делаете ремонт, когда рядом идут строительные работы и пр. Но можно обезопасить себя на этот период за сравнительно малую сумму.

