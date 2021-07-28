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Хакеры объявили о взломе АИС «Паспорт»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Хакеры утверждают, что якобы получили доступ к персональным данным руководства силовых структур, людей из близкого окружения Лукашенко, сотрудников КГБ, агентуры и резидентуры в ЕС. Часть информации будет обнародована.
АИС «Паспорт» — это инструмент автоматизации служебной деятельности подразделений паспортно-визовой службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел. Система создана НПООО «ТОДЕС» по заказу МВД.
Официально МВД пока никак не прокомментировало распространенную информацию.
Ранее эта же группировка объявила о взломе АИС «ГАИ-ЦЕНТР».
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Одна из белорусских хакерских группировок объявила о взломе автоматизированной информационной системы «Паспорт».
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