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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хакеры объявили о взломе АИС «Паспорт» Одна из белорусских хакерских группировок объявила о взломе автоматизированной информационной системы «Паспорт».

Хакеры утверждают, что якобы получили доступ к персональным данным руководства силовых структур, людей из близкого окружения, сотрудников КГБ, агентуры и резидентуры в ЕС. Часть информации будет обнародована.АИС «Паспорт» — это инструмент автоматизации служебной деятельности подразделений паспортно-визовой службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел. Система создана НПООО «ТОДЕС» по заказу МВД.Официально МВД пока никак не прокомментировало распространенную информацию.Ранее эта же группировка объявила о взломе АИС «ГАИ-ЦЕНТР».