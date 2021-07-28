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Тихановская встретилась с главами миссий стран ЕС в ООН в Нью-Йорке

28.07.2021 07:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская встретилась с главами миссий стран ЕС в ООН в Нью-Йорке
Иллюстративное фото
На встрече обсуждалась ситуация с политзаключенными, репрессиями и нарушениями прав человека в Беларуси, а также инцидент с самолетом Ryanair и ситуация с нелегальной миграцией из Беларуси в ЕС, сообщает штаб Тихановской.

Тихановская призвала международное сообщество ввести более жесткие санкции против беларусского режима, чтобы прекратить насилие и беззаконие в стране, а также призвала провести в Совете безопасности ООН заседание по формуле Аррии для обсуждения нарушения прав человека в Беларуси, пыток и ситуации с самолетом Ryanair.

Кроме этого Тихановская заявила о важности механизмов, которые помогут собрать данные о преступлениях режима для передачи в международные суды, и призвала оказывать помощь активистам, правозащитникам и независимым СМИ.
 
 
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Светлана Тихановская в ходе рабочего визита в США встретилась с главами миссий стран ЕС в ООН.
 
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