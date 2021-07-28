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Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране
Источник материала: Навiны
Сегодня в Беларуси сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.
Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый,
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня в Беларуси сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося с юго-запада Европы.
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