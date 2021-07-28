В Минске в ДТП пострадал 17-летний велосипедист

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в дорожно-транспортном происшествии пострадал 17-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 27 июля около 9.05 водитель автомобиля "Рено", выезжая с прилегающей территории дома №4 по ул.Кунцевщина, совершил наезд 17-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в учреждение здравоохранения. По факту проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД.-0-