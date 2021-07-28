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Мужчина погиб при пожаре бани в Лепельском районе
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе при пожаре бани погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре бани в д.Черцы поступило 27 июля в 23.06. В результате пожара погиб мужчина 1955 года рождения. В бане повреждены кровля, стены, потолочное перекрытие.
Причина пожара устанавливается.-0-
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Сообщение о пожаре бани в д.Черцы поступило 27 июля в 23.06. В результате пожара погиб мужчина 1955 года рождения. В бане повреждены кровля, стены, потолочное перекрытие.
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