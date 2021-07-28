Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократили до 70 га

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократили с 85 га до 70 га, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

За прошедшие сутки в Гомельской области были ликвидированы два торфяных пожара на общей площади 0,0095 га на территории Гомельского и Октябрьского районов.

Неликвидированными остаются торфяной пожар на площади 85 га на территории Петриковского района (сейчас его площадь составляет 70 га) и лесной пожар на площади 40 га на территории Брагинского района. Сейчас площадь этого пожара сократили до 16 га, для его тушения привлекалась техника МЧС.-0-