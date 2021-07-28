Тихановская встретилась с главами миссий стран ЕС в ООН в Нью-Йорке

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Тихановская призвала международное сообщество ввести более жесткие санкции против беларусского режима, чтобы прекратить насилие и беззаконие в стране, а также призвала провести в Совете безопасности ООН заседание по формуле Аррии для обсуждения нарушения прав человека в Беларуси, пыток и ситуации с самолетом Ryanair.





пишет reform.by Кроме этого Тихановская заявила о важности механизмов, которые помогут собрать данные о преступлениях режима для передачи в международные суды, и призвала оказывать помощь активистам, правозащитникам и независимым СМИ,reform.by



