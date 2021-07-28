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Белорусская бегунья Дарья Борисевич не выступит на Олимпиаде-2020 в Токио

28.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Проделана огромная работа, набрана потрясающая форма и... травма".

   Дарья Борисевич не выступит на Олимпиаде-2020 в Токио из-за травмы.
Я лечу домой! К сожалению, ОИ пройдут без меня. Проделана огромная работая, набрана потрясающая форма и... травма. Серьезная травма, при которой мое участие в беге на 1500м оказалось невозможным.

Тяжело передать мои чувства и эмоции, да и не хотелось бы, чтобы кто-то испытал их. Спасибо всем, кто находился рядом, поддерживал и поддерживает каждую минутку! Определенная часть пути пройдена, она уже позади, но впереди еще много радостных событий. Я желаю всей белорусской команде удачного выступления, буду болеть за каждого! Ведь прекрасно знаю, через какой труд и боль (во всех смыслах) нужно пройти, чтобы отобраться и подготовиться к ОИ. Всем большой удачи и спасибо! — написала Борисевич в Facebook.
 
 
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"Проделана огромная работа, набрана потрясающая форма и... травма".
 
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