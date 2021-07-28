ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело Шеремета: Антоненко оставили под арестом

28.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Андрею Антоненко оставили без удовлетворения.

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 27 июля, оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляция заседания велась на канале Судова влада.
Таким образом суд отказал защите Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.

"Суд определил… ходатайство защитника … об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

До рассмотрения этого ходатайства суд продолжал рассмотрение дела по существу обвинения трех фигурантов дела.

Следующее судебное заседание согласно ранее утвержденному графику назначено на 2 августа, пишет Корреспондент.

Как сообщалось, в июне суд продлил домашний арест Антоненко и другой фигурантке дела - Юлии Кузьменко - на 60 суток.

 

Напомним, что Антоненко освободил из-под стражи 30 апреля. Ему сменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Продления ареста не стала требовать сторона обвинения. Он находился под арестом с 14 декабря 2019 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Андрею Антоненко оставили без удовлетворения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина погиб при пожаре бани в Лепельском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by