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Дело Шеремета: Антоненко оставили под арестом
Источник материала: Партизан
Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Андрею Антоненко оставили без удовлетворения.
Шевченковский районный суд Киева во вторник, 27 июля, оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляция заседания велась на
Таким образом суд отказал защите Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.
"Суд определил… ходатайство защитника … об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.
До рассмотрения этого ходатайства суд продолжал рассмотрение дела по существу обвинения трех фигурантов дела.
Следующее судебное заседание согласно ранее утвержденному графику назначено на 2 августа,
Как сообщалось, в июне суд продлил домашний арест Антоненко и другой фигурантке дела - Юлии Кузьменко - на 60 суток.
Напомним, что Антоненко освободил из-под стражи 30 апреля. Ему сменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Продления ареста не стала требовать сторона обвинения. Он находился под арестом с 14 декабря 2019 года.
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Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Андрею Антоненко оставили без удовлетворения.
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