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Твоя история: ищем героев для серии публикаций Белорусы и кризис
Источник материала: Myfin
Нам интересны истории тех, кто живет в стране или уехал. С удовольствием поговорим с теми, кто сменил (потерял) работу, давно ушел на пенсию или, наоборот, слишком долго работает на одном месте. Мы хотим послушать тех, кто зарабатывает выше среднего и тех, кто умудряется жить на совсем небольшие деньги.
Свою историю может рассказать любой белорус старше 18 лет. Заполните простую форму и наш журналист свяжется с вами (эта информация не будет опубликована без вашего согласия).
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Myfin.by ищет тех, кто готов рассказать о своей жизни и поделиться советами для серии публикаций Белорусы и кризис . В этом цикле публикаций мы рассказываем об опыте...
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