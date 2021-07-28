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Твоя история: ищем героев для серии публикаций Белорусы и кризис

28.07.2021 08:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Твоя история: ищем героев для серии публикаций Белорусы и кризис
Фото: Myfin.by

Нам интересны истории тех, кто живет в стране или уехал. С удовольствием поговорим с теми, кто сменил (потерял) работу, давно ушел на пенсию или, наоборот, слишком долго работает на одном месте. Мы хотим послушать тех, кто зарабатывает выше среднего и тех, кто умудряется жить на совсем небольшие деньги.

Свою историю может рассказать любой белорус старше 18 лет. Заполните простую форму и наш журналист свяжется с вами (эта информация не будет опубликована без вашего согласия).

Твоя история: ищем героев для серии публикаций Белорусы и кризис

 
 
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Myfin.by ищет тех, кто готов рассказать о своей жизни и поделиться советами для серии публикаций Белорусы и кризис . В этом цикле публикаций мы рассказываем об опыте...
 
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