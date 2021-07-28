Твоя история: ищем героев для серии публикаций Белорусы и кризис

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Нам интересны истории тех, кто живет в стране или уехал. С удовольствием поговорим с теми, кто сменил (потерял) работу, давно ушел на пенсию или, наоборот, слишком долго работает на одном месте. Мы хотим послушать тех, кто зарабатывает выше среднего и тех, кто умудряется жить на совсем небольшие деньги.

Свою историю может рассказать любой белорус старше 18 лет. Заполните простую форму и наш журналист свяжется с вами (эта информация не будет опубликована без вашего согласия).