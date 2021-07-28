Супервыгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам и получайте дополнительную скидку!

Источник материала: Myfin



Фото: Minsk World

Приятные сюрпризы поднимают настроение! Именно поэтому застройщик многофункционального комплекса Minsk World подготовил для покупателей квартир подарок!

С 28 июля по 15 августа каждый клиент получает скидку 1%. Она не отменяет, а СУММИРУЕТСЯ СО ВСЕМИ АКЦИОННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, которые действуют на данный момент!

В акции участвуют сразу несколько новостроек: «Сан-Франциско», «Квебек», «Ванкувер», «Монреаль», «Новый Орлеан», «Александрия», «Касабланка», «Гонконг», «Токио», «Киото», «Москва», «Вальс», «Твист», «Танго», «Сочи», «Валенсия» (квартиры площадью 60 кв.м), «Санкт-Петербург» (квартиры площадью 60-66 кв. м.).

Подробности акции можно узнать по телефону 7675 илипо городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Обратите внимание, что купить квартиры по старым ценам в многофункциональном комплексе MinskWorld можно только до конца лета! С 1 сентября ожидается подорожание!

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Почему вам понравится многофункциональный комплекс Minsk World?

Чтобы выбрать лучший район для жизни и инвестиций, важно учитывать несколько факторов: транспортная доступность, инфраструктура, качество строительства и цена.

Многофункциональный комплекс Minsk World идеально соответствует всем этим характеристикам!

1. Транспортная доступность

Комплекс будет удобным как для автолюбителей, так и для тех, у кого нет собственного авто.





Дом «Стамбул» находится рядом с улицей Аэродромная

В пешей доступности от MinskWorld находится станция метро «Ковальская Слобода», а прямо в границах комплекса строится станция «Аэродромная». Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.





Из комплекса будет удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАД





По периметру каждого квартала появятся остановки наземного транспорта

На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромная и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.

2. Инфраструктура

Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу «город в городе», а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.





Детская площадка возле дома «Сан-Франциско»





Детская площадка возле дома «Стамбул»





Спортивная площадка возле домов «Прага» и «Варшава»

В каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов. Возле каждого дома – спортивные и детские площадки. Медицинские центры и поликлиники, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придётся ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.





На первых этажах многих домов есть коммерческие помещения





Это место понравится даже велосипедистам!

Центром притяжения Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр MaraMall. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.





Центром притяжения станет Деловой квартал МФЦ





Здесь также появится торгово-развлекательный центр Mara Mall

Рядом запроектирован шикарный парк с фонтанами и аттракционами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.





В комплексе запроектирован шикарный парк

3. Качество строительства

Покупая квартиру в Minsk World вы получаете комфорт самого высокого уровня.

Новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World – это не просто «сталинки» или «хрущёвки». В каждом доме – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой.





Лобби дома «Лос-Анджелес»





Лобби дома «Стамбул»





Лобби дома «Сан-Франциско»

Все квартиры – со свободной планировкой и панорамными окнами. В таком месте вы сможете воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки и сделать жильё таким, как хочется именно вам. Кроме того, свободная планировка позволит сразу приступить к ремонту и зонировать помещение в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Всем своим клиентам застройщик предоставляет бесплатную первичную консультацию от команды дизайнеров Dana Interior и скидки на их услуги.

4. Цена

Застройщик предоставляет свои клиентам ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ, выгодные АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и УДОБНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ. Купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

За 100%-ную оплату

В рассрочку от 12 до 100 месяцев при этом первоначальный взнос составляет 10%, 30% или 50% в зависимости от выбранного дома

С помощью программ партнёрского кредитования: ОАО «Белинвестбанк» предлагает кредиты от 12,87%, ОАО «Банк БелВЭБ» - от 16,9%





Дом «Прага» в квартале «Центральная Европа»

Купить квартиру или коммерческое помещение в многофункциональном комплексе MinskWorld можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – лучшее место для жизни!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361