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Супервыгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам и получайте дополнительную скидку!
Источник материала: Myfin
Приятные сюрпризы поднимают настроение! Именно поэтому застройщик многофункционального комплекса Minsk World подготовил для покупателей квартир подарок!
С 28 июля по 15 августа каждый клиент получает скидку 1%. Она не отменяет, а СУММИРУЕТСЯ СО ВСЕМИ АКЦИОННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, которые действуют на данный момент!
В акции участвуют сразу несколько новостроек: «Сан-Франциско», «Квебек», «Ванкувер», «Монреаль», «Новый Орлеан», «Александрия», «Касабланка», «Гонконг», «Токио», «Киото», «Москва», «Вальс», «Твист», «Танго», «Сочи», «Валенсия» (квартиры площадью 60 кв.м), «Санкт-Петербург» (квартиры площадью 60-66 кв. м.).
Подробности акции можно узнать по телефону 7675 илипо городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Обратите внимание, что купить квартиры по старым ценам в многофункциональном комплексе MinskWorld можно только до конца лета! С 1 сентября ожидается подорожание!
Почему вам понравится многофункциональный комплекс Minsk World?
Чтобы выбрать лучший район для жизни и инвестиций, важно учитывать несколько факторов: транспортная доступность, инфраструктура, качество строительства и цена.
Многофункциональный комплекс Minsk World идеально соответствует всем этим характеристикам!
1. Транспортная доступность
Комплекс будет удобным как для автолюбителей, так и для тех, у кого нет собственного авто.
В пешей доступности от MinskWorld находится станция метро «Ковальская Слобода», а прямо в границах комплекса строится станция «Аэродромная». Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.
На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромная и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.
2. Инфраструктура
Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу «город в городе», а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.
В каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов. Возле каждого дома – спортивные и детские площадки. Медицинские центры и поликлиники, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придётся ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.
Центром притяжения Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр MaraMall. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.
Рядом запроектирован шикарный парк с фонтанами и аттракционами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.
3. Качество строительства
Покупая квартиру в Minsk World вы получаете комфорт самого высокого уровня.
Новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World – это не просто «сталинки» или «хрущёвки». В каждом доме – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой.
Все квартиры – со свободной планировкой и панорамными окнами. В таком месте вы сможете воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки и сделать жильё таким, как хочется именно вам. Кроме того, свободная планировка позволит сразу приступить к ремонту и зонировать помещение в зависимости от индивидуальных предпочтений.
Всем своим клиентам застройщик предоставляет бесплатную первичную консультацию от команды дизайнеров Dana Interior и скидки на их услуги.
4. Цена
Застройщик предоставляет свои клиентам ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ, выгодные АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и УДОБНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ. Купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно:
Купить квартиру или коммерческое помещение в многофункциональном комплексе MinskWorld можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.
Многофункциональный комплекс Minsk World – лучшее место для жизни!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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