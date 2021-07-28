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Как пенсионеру получить 4000 рублей на отдых в санатории
Источник материала: Myfin
Карточку оформят бесплатно
Начнем с того, что платить за оформление пенсионной карты не нужно. Заказать ее можно онлайн с доставкой на дом, так что выбрать этот продукт может житель любого города, а не только того, где есть отделение МТБанка.
Если человек только что вышел на пенсию и выплат не получал, то ему просто нужно написать заявление в Управление соцзащиты о перечислении денег на его счет.
Если же вы уже получаете пенсию, то заниматься переоформлением не нужно – банк все сделает сам.
Кроме всего прочего, вместе с основной картой можно получить две дополнительные – тоже бесплатно.
За снятие наличных нет комиссии
Теперь расскажем об особенностях использования этого продукта. Карта МТБанка «ДЛЯ СЕБЯ Gold» имеет важную для всех пенсионеров опцию – снимать наличные с нее можно в банкоматах любого банка по всей стране без каких-то ограничений и комиссий.
Зачисление денег на карту тоже происходит без комиссии. Кроме того, без каких-то дополнительных платежей пенсионер может пополнять карту самостоятельно.
Если же оплачивать картой покупки в магазинах или интернете, то на счет обратно вернется 1% от суммы платежа. Мани-бэк распространяется и на популярные «пенсионные» платежи – коммуналка и оплата мобильного через ЕРИП.
Шанс на путешествие в бархатный сезон
Помимо постоянных «плюшек», бесплатного мобильного и интернет-банкинга, сервиса онлайн-переводов perevod.mtbank.by, а также предложений от программы Мир привилегий Visa пенсионная карта МТБанка дает и дополнительные преимущества.
Например, сейчас можно поучаствовать в рекламной игре «Открой мир привилегий ДЛЯ СЕБЯ» и получить шанс на выигрыш солидных денежных призов.
Для этого нужно сделать два простых шага:
Шаг 1. Открыть карту для зачисления пенсий и пособий «ДЛЯ СЕБЯ GOLD» не позже 31 августа 2021 года.
Шаг 2. Зарегистрироваться в рекламной игре, заполнив форму на сайте.
Что можно выиграть?
Главный приз – сертификат на отдых на двоих в один из лучших санаториев страны «Альфа Радон» стоимостью 4000 рублей!
Денежные призы в размере 2500, 1500 и 1000 рублей.
Узнать больше о карте «ДЛЯ СЕБЯ Gold» и присоединиться к рекламной игре можно по ссылке.
Также вы можете обратиться за консультацией к специалистам МТБанка по телефонам
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