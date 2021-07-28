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«Сейчас, наверно, прошло то время, когда были такие ориентиры. Кумиры в этом смысле уже ушли, испарились. Пропали пики, по которым мы можем сказать — вот это надежный автомобиль», — сказал он.

«Если подойти к выбору авто в экономическом плане, конечно, нужно смотреть на перепродажную стоимость, ведь машину нужно будет менять через четыре-пять лет. Также важно состояние основных узлов: мотора, коробки передач и подвески. Кроме того, важен расход топлива. Повторюсь, в этом плане кумиров сейчас нет», — подчеркнул он.

«У каждой модели всегда находятся какие-то неудачные версии. Например, «барахлить» стала коробка или вариатор после 50 тысяч пробега, либо с мотором или электроникой. Сейчас нельзя однозначно сказать, что авто какой-то марки без проблем», — сказал эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт дал советы, как выбрать надежную машину с пробегом Главный редактор журнала «За рулем» дал советы, как выбрать надежную машину с пробегом.

Также он посоветовал изучить ситуацию на вторичном рынке.Эксперт констатировал, что в современных реалиях сложно выделить автомобили, которые можно было оценить, исходя из критерия «цена-качество».По словам, выбирая автомобиль и рассчитывая содержать его на небольшую сумму, нужно обращать внимание не только на стоимость его обслуживания, но и на цену основных деталей.Также Кадаков отметил, что сложно выделить конкретную марку автомобилей, которая бы отличалась высокой надежностью.