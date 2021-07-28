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Эксперт дал советы, как выбрать надежную машину с пробегом

28.07.2021 08:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт дал советы, как выбрать надежную машину с пробегом
Иллюстративное фото
При выборе автомобиля следует обращать внимание на состояние основных узлов, стоимость обслуживания, замены деталей, рассказал "Народным новостям" главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Также он посоветовал изучить ситуацию на вторичном рынке.

Эксперт констатировал, что в современных реалиях сложно выделить автомобили, которые можно было оценить, исходя из критерия «цена-качество».

«Сейчас, наверно, прошло то время, когда были такие ориентиры. Кумиры в этом смысле уже ушли, испарились. Пропали пики, по которым мы можем сказать — вот это надежный автомобиль», — сказал он.


По словам Кадакова, выбирая автомобиль и рассчитывая содержать его на небольшую сумму, нужно обращать внимание не только на стоимость его обслуживания, но и на цену основных деталей.

«Если подойти к выбору авто в экономическом плане, конечно, нужно смотреть на перепродажную стоимость, ведь машину нужно будет менять через четыре-пять лет. Также важно состояние основных узлов: мотора, коробки передач и подвески. Кроме того, важен расход топлива. Повторюсь, в этом плане кумиров сейчас нет», — подчеркнул он.


Также Кадаков отметил, что сложно выделить конкретную марку автомобилей, которая бы отличалась высокой надежностью.

«У каждой модели всегда находятся какие-то неудачные версии. Например, «барахлить» стала коробка или вариатор после 50 тысяч пробега, либо с мотором или электроникой. Сейчас нельзя однозначно сказать, что авто какой-то марки без проблем», — сказал эксперт.
 
 
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Главный редактор журнала «За рулем» дал советы, как выбрать надежную машину с пробегом.
 
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