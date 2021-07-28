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Повысить лояльность и привлечь «новичков» — вот как SAP CRM помогает бизнесу выстраивать взаимоотношения с клиентами
28.07.2021 08:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для любого бизнеса принципиально важно наладить процесс привлечения и удержания лояльных клиентов. Неважно, в какой сфере вы ведете свое дело, — организации необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность в этом направлении, чтобы оставаться конкурентоспособной и успешной в долгосрочной перспективе.
Но как выстраивать с клиентами эти «отношения вдолгую»? На этот процесс влияет все — от маркетинга и сервиса до программ лояльности. Контролировать все эти аспекты помогают специальные программные решения — например, SAP CRM. С ее помощью можно управлять всеми процессами, которые так или иначе влияют на лояльность клиента. Эксперты
Чем бизнесу может быть полезна CRM?
— CRM-система (т.е. система управления взаимоотношениями с клиентами) — это инструмент, который позволяет выстраивать взаимодействие компании с клиентами. Причем речь как о постоянных клиентах, так и о потенциальных. Система дает возможность поддерживать связь с клиентами, оптимизировать процессы коммуникации, усиливать их лояльность и в итоге — повышать прибыль вашего бизнеса.
CRM-система в компании выполняет следующие функции:
CRM-систему можно настроить под потребности бизнеса любого типа и размера. Ее использование открывает для бизнеса следующие возможности:
Как SAP CRM помогает выстраивать взаимодействие с клиентами
SAP CRM позволяет управлять взаимоотношениями с клиентами в различных сферах — в продажах, маркетинге, обслуживании и электронной коммерции. Благодаря этому бизнес всегда может оставаться в контакте с покупателями, понимать и соответствовать ожиданиям клиентов, предлагая именно те товары и сервис, в которых они действительно заинтересованы.
Сегодня SAP предлагает несколько видов CRM-систем — локальные (SAP CRM и SAP S/4HANA for Customer Management) и облачную (SAP Customer Experience).
В портфель SAP Customer Experience входят следующие модули:
Не обязательно внедрять все модули. Можно выбрать только те, которые нужны именно вашему бизнесу.
Какие модули есть в SAP CRM
Локальная и облачная CRM-системы от SAP включают в себя следующие модули:
Возможности SAP CRM
Решения SAP CRM поддерживают полный цикл взаимодействия с клиентами и предоставляют следующие возможности:
Чтобы лучше понять, как функционируют SAP CRM-системы, рассмотрим пример того, как они работают для типичного интернет-магазина.
Когда клиент нажимает кнопку «купить» в корзине на сайте, CRM-система автоматически оповещает об этом менеджера. Тот оформляет новый заказ и передает информацию о нем на склад. Тогда CRM-система сообщит покупателю, когда его заказ будет доставлен (например, с помощью SMS), а менеджеру может поставить задачу получить обратную связь от клиента после получения товара.
И это лишь один из примеров возможностей CRM-систем.
Преимущества SAP CRM-решений
Этапы внедрения SAP CRM и результаты
Внедрение SAP CRM-систем включает следующие этапы:
После внедрения CRM вы повышаете:
Вы также сокращаете:
Опыт LeverX
Благодаря многолетнему опыту и экспертизе команда LeverX может оказывать весь спектр услуг — от анализа и проектирования до внедрения и усовершенствования SAP CRM-систем, как локальной, так и облачной.
Пример успешного проекта, который реализовала LeverX, — внедрение SAP CRM для компании из автомобильной отрасли. Тогда были проведены:
А также настройка:
Еще один пример. В LeverX обратился производитель металлургической продукции с задачей улучшить уже внедренную на предприятии CRM-систему, чтобы она соответствовала требованиям заказчика.
Специалисты LeverX усовершенствовали:
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Повысить лояльность и привлечь «новичков» — вот как SAP CRM помогает бизнесу выстраивать взаимоотношения с клиентами
Для любого бизнеса принципиально важно наладить процесс привлечения и удержания лояльных клиентов. Неважно, в какой сфере вы ведете свое дело, - организации...
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