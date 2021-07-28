ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Циклон «Бернд» нанес самый большой урон Германии

28.07.2021 08:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Немецкие страховщики продолжают подсчитывать убытки, которые принесла ФРГ природная катастрофа, обрушившаяся на запад Германии. Первоначальные оценки — 5,5 миллиарда евро.

Циклон «Бернд» нанес самый большой урон Германии

Изначально называлась цифра 4-5 миллиардов евро (не учитывались потери застрахованного имущества в Баварии и Саксонии). Страховые возмещения в этих федеральных землях составят, по оценкам, от 5 до 10 процентов от общей суммы, пишет DW. Из оставшейся две трети пойдут на компенсации жителям земли Рейнланд-Пфальц, где больше всего пострадали регионы вокруг рек Ар и Мозель, а также населенные пункты в предгорьях массива Айфель. Еще треть выплатят жителям Северного Рейна — Вестфалии.

Одним только автостраховщикам придется компенсировать ущерб в размере до 200 миллионов евро, так как в результате непогоды пришли в негодность или были повреждены водой около 40 тысяч автомобилей. Крупные суммы будут выплачены и за отдельные здания и фабрики, застрахованные на миллионы евро и получившие многочисленные повреждения.

Ранее самая дорогая природная катастрофа в Германии в XXI веке произошла в 2002 году, когда произошло так называемое «наводнение века» на Эльбе и Дунае в восточной части Германии. Тогда страховые выплаты в связи с паводком составили 4,5 миллиарда евро.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкие страховщики продолжают подсчитывать убытки, которые принесла ФРГ природная катастрофа, обрушившаяся на запад Германии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Похоже на ночной клуб? В Дроздах за $7999 в месяц сдается очень необычный коттедж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by