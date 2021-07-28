Циклон «Бернд» нанес самый большой урон Германии

Немецкие страховщики продолжают подсчитывать убытки, которые принесла ФРГ природная катастрофа , обрушившаяся на запад Германии. Первоначальные оценки — 5,5 миллиарда евро.





Изначально называлась цифра 4-5 миллиардов евро (не учитывались потери застрахованного имущества в Баварии и Саксонии). Страховые возмещения в этих федеральных землях составят, по оценкам, от 5 до 10 процентов от общей суммы, пишет DW. Из оставшейся две трети пойдут на компенсации жителям земли Рейнланд-Пфальц, где больше всего пострадали регионы вокруг рек Ар и Мозель, а также населенные пункты в предгорьях массива Айфель. Еще треть выплатят жителям Северного Рейна — Вестфалии.

Одним только автостраховщикам придется компенсировать ущерб в размере до 200 миллионов евро, так как в результате непогоды пришли в негодность или были повреждены водой около 40 тысяч автомобилей. Крупные суммы будут выплачены и за отдельные здания и фабрики, застрахованные на миллионы евро и получившие многочисленные повреждения.

Ранее самая дорогая природная катастрофа в Германии в XXI веке произошла в 2002 году, когда произошло так называемое «наводнение века» на Эльбе и Дунае в восточной части Германии. Тогда страховые выплаты в связи с паводком составили 4,5 миллиарда евро.

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