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Олимпиада. Россия завоевала семь золотых медалей — у Японии высших наград 11
Источник материала: Навiны
В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Хозяйка главных стартов четырехлетия удерживает лидерство в медальном зачете.
На данный момент топ-5 стран, спортсмены которых отличились выглядит так:
Белорусская команда пока без медалей.
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В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Хозяйка главных стартов четырехлетия удерживает лидерство в медальном зачете.
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