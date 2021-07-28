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Олимпиада. Россия завоевала семь золотых медалей — у Японии высших наград 11

28.07.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Хозяйка главных стартов четырехлетия удерживает лидерство в медальном зачете.

Олимпиада. Россия завоевала семь золотых медалей — у Японии высших наград 11
Фото ОКР

На данный момент топ-5 стран, спортсмены которых отличились выглядит так:  

  1. Япония — 11 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых
  2. США — 10, 10, 9;
  3. Китай — 10, 5, 8;
  4. Россия — 7, 8, 4;
  5. Австралия — 6, 1, 8.

Белорусская команда пока без медалей.

 

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В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Хозяйка главных стартов четырехлетия удерживает лидерство в медальном зачете.
 
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