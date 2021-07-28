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Первый пошел. В БНТУ поднимают плату за обучение
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Стоимость обучения с нового учебного года повышается в Белорусском национальном техническом университете.
Об этом
«Стоимость обучения на 2021/22 учебный год установлена в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов. В расчете стоимости платного обучения учтены следующие изменения: с 1 января увеличены размеры базовой ставки с 185 рублей до 195 рублей и базовой величины с 27 рублей до 29 рублей. Также увеличен размер минимальной заработной платы с 375 рублей до 400 рублей», — пояснили в БНТУ и напомнили, что от этих показателей напрямую зависят размеры окладов и премий работникам вуза.
Новый размер оплаты будет введен с 1 сентября 2021 года. Стоимость повысится и для первокурсников. Например, если раньше стоимость обучения для первого курса (в зависимости от факультета и специальности)
Ранее начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович на пресс-конференции Sputnik
«Для тех, кто поступает на первый курс в этом году, сохранены размеры платы, которые установлены ранее», — сказал он 3 июня.
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Другие вузы Беларуси пока не объявляли о повышении стоимости обучения.
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