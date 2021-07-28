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«Друзья Беларуси» в Конгрессе США: кто это и что они могут
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Каких действий ожидают от первого в истории белорусского кокуса.
Визит Светланы Тихановской в США продолжается, но его
Появление в Конгрессе отдельной фракции, заявившей своей целью держать на повестке и всячески продвигать вопрос помощи гражданскому обществу Беларуси, случилось впервые. Но насколько значим «белорусский кокус» и как он реально может повлиять на ситуацию?
– Такие группы позволяют обеспечить институционализацию присутствия Беларуси в Вашингтоне, –
Фото urm.lt
Это и мониторинг событий, и освещение событий среди конгрессменов, и взаимодействие с администрацией для того, чтобы вырабатывать наиболее оптимальные шаги по реагированию США на ситуацию в Беларуси, и поддержка тех инициатив, с которыми демократические силы и гражданское общество Беларуси будут приходить к ним.
Кто в составе кокуса?
О создании двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси» объявили в середине июля законодатели из нижней палаты Конгресса США – демократы Билл Китинг и Марси Каптур и республиканцы Крис Смит и Джо Уилсон.
Кроме того, конгрессмен от Массачусетса
– Перед лицом все более наглого насилия со стороны государства народ Беларуси как никогда нуждается в нашей поддержке, – отметил сенатор на презентации кокуса.
Демократ от Огайо
Республиканец из Южной Каролины
Кристофер Смит – член комитета по иностранным делам Палаты представителей американского конгресса, также сопредседатель Хельсинкской комиссии и автор обновленного Акта о демократии в Беларуси, который был принят в 2020 году в рамках комплексного законодательного пакета. Большую часть своей карьеры политик из
В межпартийный кокус, уточнили его учредители, могут войти «все конгрессмены, поддерживающие демократическое движение в Беларуси и призывающие к ответу режим Александра Лукашенко за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека».
– Во время встречи Светланы Тихановской в Сенате, которая состоялась в прошлый вторник, 6 сенаторов (причем некоторые из них очень влиятельные, как их прянто называть, «старшие сенаторы»), сами предложили создать точно такую же группу по отношениям с Беларусью, кокус, на сенатской стороне, и сразу же решили к нему присоединиться. Сейчас эта инициатива будет оформляться документально, но уже очевидна заинтересованность сенаторов происходящим в Беларуси и их готовность участвовать в разработке новой политики США по Беларуси.
Мы всегда будем знать, что у нас есть союзники в Конгрессе США – но именно от нас зависит, как будет работать эта группа.
Что эти люди могут сделать?
Как отмечают американские аналитики, инициативных групп или кокусов, в Конгрессе почти сто. Как правило, кокусы создаются для более активной поддержки местных либо международных инициатив. В отличие от комитетов, это неформальные объединения законодателей на добровольной основе и количество их участников не ограничено.
После конференции «Друзей Беларуси» (она состоялась на площадке посольства Литвы в США) более детально о планах межпартийной группы сообщил
По словам конгрессмена-демократа Билла Киттинга, речь, в частности, идет о выделении 30 миллионов долларов для поддержки гражданского общества и о двухпартийном сотрудничестве для продвижения в Конгрессе закона «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси».
Также конгрессмен-республиканец Крис Смит выразил убеждение, что США следует ускорить секторальные санкции и подать ясный сигнал белорусскому режиму, что в ответ на репрессии санкции будут ужесточаться.
– Мы говорим о том, что прежде всего необходимы единовременные, сильные, решительные шаги, сконцентрированные по времени, которые могли бы осуществить США для того, чтобы содействовать белорусам к переходу к построению государства, соответствующего демократическим правилам и принципам, –
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Каких действий ожидают от первого в истории белорусского кокуса.
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