«Друзья Беларуси» в Конгрессе США: кто это и что они могут

Источник материала: Салiдарнасць

Каких действий ожидают от первого в истории белорусского кокуса.

Визит Светланы Тихановской в США продолжается, но его промежуточные итоги и перспективы аналитики оценивают уже сегодня.

Появление в Конгрессе отдельной фракции, заявившей своей целью держать на повестке и всячески продвигать вопрос помощи гражданскому обществу Беларуси, случилось впервые. Но насколько значим «белорусский кокус» и как он реально может повлиять на ситуацию?

– Такие группы позволяют обеспечить институционализацию присутствия Беларуси в Вашингтоне, – пояснил представитель Светланы Тихановской по международным вопросам Валерий Ковалевский. – Конгрессмены, входящие в кокус, будут постоянно заниматься белорусской тематикой.





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Это и мониторинг событий, и освещение событий среди конгрессменов, и взаимодействие с администрацией для того, чтобы вырабатывать наиболее оптимальные шаги по реагированию США на ситуацию в Беларуси, и поддержка тех инициатив, с которыми демократические силы и гражданское общество Беларуси будут приходить к ним.

Кто в составе кокуса?

О создании двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси» объявили в середине июля законодатели из нижней палаты Конгресса США – демократы Билл Китинг и Марси Каптур и республиканцы Крис Смит и Джо Уилсон.

Кроме того, конгрессмен от Массачусетса Билл Китинг , который возглавляет в Конгрессе подкомитет по иностранным делам в Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности, стал одним из авторов обращения к Джо Байдену с просьбой лично встретиться со Светланой Тихановской.

– Перед лицом все более наглого насилия со стороны государства народ Беларуси как никогда нуждается в нашей поддержке, – отметил сенатор на презентации кокуса.

Демократ от Огайо Марси Каптур , помимо участия в «Друзьях Беларуси», также является сопредседателем Группы поддержки Украины в Конгрессе США. Конгрессвумен неоднократно подчеркивала, что США заинтересованы в присоединении Беларуси и Украины к ЕС, а новые санкции необходимо расширить не только на представителей белорусского режима, но и на «вовлеченных в нарушение прав человека» россиян.

Республиканец из Южной Каролины Джо Уилсон входит в Хельсинкскую комиссию, она же Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель этой правительственной организации – следить за соблюдением прав человека в странах-членах ОБСЕ. После встречи со Светланой Тихановской политик заявил, что счастлив присоединиться к своим коллегам «в продвижении прав человека и позитивного будущего для народа Беларуси».

Кристофер Смит – член комитета по иностранным делам Палаты представителей американского конгресса, также сопредседатель Хельсинкской комиссии и автор обновленного Акта о демократии в Беларуси, который был принят в 2020 году в рамках комплексного законодательного пакета. Большую часть своей карьеры политик из

Нью-Джерси посвятил продвижению прав человека за рубежом.

В межпартийный кокус, уточнили его учредители, могут войти «все конгрессмены, поддерживающие демократическое движение в Беларуси и призывающие к ответу режим Александра Лукашенко за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека».

По словам Валерия Ковалевского, соответствующая работа ведется также и на уровне Сената:

– Во время встречи Светланы Тихановской в Сенате, которая состоялась в прошлый вторник, 6 сенаторов (причем некоторые из них очень влиятельные, как их прянто называть, «старшие сенаторы»), сами предложили создать точно такую же группу по отношениям с Беларусью, кокус, на сенатской стороне, и сразу же решили к нему присоединиться. Сейчас эта инициатива будет оформляться документально, но уже очевидна заинтересованность сенаторов происходящим в Беларуси и их готовность участвовать в разработке новой политики США по Беларуси.

Мы всегда будем знать, что у нас есть союзники в Конгрессе США – но именно от нас зависит, как будет работать эта группа.

Что эти люди могут сделать?

Как отмечают американские аналитики, инициативных групп или кокусов, в Конгрессе почти сто. Как правило, кокусы создаются для более активной поддержки местных либо международных инициатив. В отличие от комитетов, это неформальные объединения законодателей на добровольной основе и количество их участников не ограничено.

После конференции «Друзей Беларуси» (она состоялась на площадке посольства Литвы в США) более детально о планах межпартийной группы сообщил Голос Америки . Среди заявленных задач кокуса – «продвижение финансовой помощи Беларуси и лоббирование новых санкций в отношении действующего режима, а также объединение западных стран для защиты суверенитета республики».

По словам конгрессмена-демократа Билла Киттинга, речь, в частности, идет о выделении 30 миллионов долларов для поддержки гражданского общества и о двухпартийном сотрудничестве для продвижения в Конгрессе закона «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси».

Также конгрессмен-республиканец Крис Смит выразил убеждение, что США следует ускорить секторальные санкции и подать ясный сигнал белорусскому режиму, что в ответ на репрессии санкции будут ужесточаться.

– Мы говорим о том, что прежде всего необходимы единовременные, сильные, решительные шаги, сконцентрированные по времени, которые могли бы осуществить США для того, чтобы содействовать белорусам к переходу к построению государства, соответствующего демократическим правилам и принципам, – подчеркивает член президиума Координационного совета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. – Речь не идет о том, что только США или Евросоюз могут решить проблемы в Беларуси, но эта поддержка и комплексные санкции могут стать важным дополнительным элементом по решению этой задачи.