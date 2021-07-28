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Витебские спасатели предотвратили попытку суицида молодого мужчины
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Витебска предотвратили попытку суицида молодого мужчины, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о попытке суицида по ул.Локомотивной поступило 27 июля в 21.24. Работники МЧС спасли мужчину 1986 года рождения.-0-
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Витебска предотвратили попытку суицида молодого мужчины, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. ...
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