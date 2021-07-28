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В ООН назвали число потенциально опасных для Земли астероидов

28.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ученые идентифицировали лишь около 40% крупных астероидов и комет, сближающихся с Землей, говорится в докладе научно-технического подкомитета комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В 2020 году астрономическими обсерваториями, расположенными более чем в 40 странах, было собрано почти 39,5 млн записей о наблюдениях астероидов и коме, сообщили в подкомитете. Тогда же было обнаружено рекордное количество сближающихся с Землей объектов — 2959, отметили там. Всего по состоянию на 17 апреля 2021 года ученым известно о 25 647 таких объектах. При этом орбита 2180 внесенных в список астероидов проходит на расстоянии не более 8 млн км от орбиты Земли, указали в подкомитете, передает РБК.

«В этой связи подкомитет отметил также, что, хотя эти цифры велики, но, по оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей», — говорится в докладе.

В марте в NASA исключили столкновение Земли с астероидом в ближайшие 100 лет. Наиболее опасным для планеты ученые называли астероид Апофис, обнаруженный в 2004 году. Предполагалось, что он столкнется с Землей в 2029 году, 2036-м или 2068-м.

 
 
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Ученые идентифицировали лишь около 40% крупных астероидов и комет, сближающихся с Землей, говорится в докладе научно-технического подкомитета комитета ООН по...
 
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