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В Беларуси утверждены новые правила любительского рыболовства

28.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси указом №284 от 21 июля 2021года утверждены новые правила любительского рыболовства, включая подводную охоту, и ведения рыболовного хозяйства.

Документом также регламентированы сбыт и хранения рыболовных сетей и иных изготовленных с использованием сетематериалов орудий добычи рыбы или других водных животных, а также сетематериалов и традиционных национальных орудий лова рыбы.

Определены полномочия Минсельхозпрода в проведении политики в области рыболовства и ведения рыболовного хозяйства.

 
 
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В Беларуси указом №284 от 21 июля 2021года утверждены новые правила любительского рыболовства, включая подводную охоту, и ведения рыболовного хозяйства.
 
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