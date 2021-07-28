ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Армения и Азербайджан сообщают о перестрелке на границе

28.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела на границе с Арменией, сообщается на сайте Минобороны республики.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы. Баку обвинил вооруженные силы Армении в провокации и эскалации напряженности вдоль границы, передает РБК.

По данным ведомства, стрельба велась приблизительно с 00:50 28 июля с территории Басаркечарского района из стрелкового оружия и гранатометов.

«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры», — говорится в сообщении.

В Минобороны Армении, в свою очередь, сообщили, что ВС Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, есть потери с обеих сторон. Нападение произошло 28 июля около 3:40.

Ранее 19 июля Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в обстрелах своих позиций на границе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела на границе с Арменией, сообщается на сайте Минобороны республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская встретилась с главами миссий стран ЕС в ООН в Нью-Йорке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by