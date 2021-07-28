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В Беларуси утверждена форма МЧС

28.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси указом №287 от 22 июля утверждена форма одежды для рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациями, а также знаки различия специальных званий (погоны) для них.

 Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования. Совету министров дается шесть месяцев на то, чтобы принять меры по реализации данного указа.

В перечень форменной одежды подразделений МЧС включены 222 предмета одежды для мужчин и женщин в различных званиях, в том числе парадные варианты. Также документом утверждено детальное описание погон служащих МЧС, пишет reform.by
В указе прописано положение о материально-техническом обеспечении подразделений и органов по чрезвычайным ситуациям.
 
 
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В Беларуси указом №287 от 22 июля утверждена форма одежды для рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациями, а также знаки...
 
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