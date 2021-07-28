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В Беларуси утверждена форма МЧС
Источник материала: Партизан
В Беларуси указом №287 от 22 июля утверждена форма одежды для рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациями, а также знаки различия специальных званий (погоны) для них.
Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования. Совету министров дается шесть месяцев на то, чтобы принять меры по реализации данного указа.
В перечень форменной одежды подразделений МЧС включены 222 предмета одежды для мужчин и женщин в различных званиях, в том числе парадные варианты. Также документом утверждено детальное описание погон служащих МЧС,
В указе прописано положение о материально-техническом обеспечении подразделений и органов по чрезвычайным ситуациям.
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В Беларуси указом №287 от 22 июля утверждена форма одежды для рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациями, а также знаки...
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