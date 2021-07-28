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Олег Кубарев возглавил "Крумкачы"

28.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Олег Кубарев стал главным тренером НФК "Крумкачы" (Д2).




Об этом сообщает пресс-служба.

Помогать Кубареву будут Сергей Козека и Сергей Кубарев, а также тренер вратарей Эдуард Тучинский.

55-летний специалист после завершения игровой карьеры в 2001 году возглавлял ждановичскую "Дариду" (2003), работал ассистентом тренера в "Минске" (2005-06), главным тренером в жодинском "Торпедо" (2006-09; 2017-18), "Гомеле" (2009-12), юрмальском "Спартаке" (2013; 2016), молдавских "Зимбру" (2013-14) и "Дачии" (2015), солигорском "Шахтере" (2016-17), латвийских "Риге" (2019) и "Елгаве" (2019-20). В первой половине 2021 года был спортивным директором "Крумкачоў".

В качестве игрока выигрывал чемпионат БССР (1991) и дважды становился обладателем Кубка БССР (1990, 1991) с молодечненским "Металлургом".

Тренерские достижения — бронзовый призер чемпионата Беларуси (2011), обладатель Кубка (2011) и Суперкубка страны (2012) с "Гомелем"; обладатель Кубка (2014) и Суперкубка Молдовы (2014) с "Зимбру". Чемпион Латвии (2016) и финалист Кубка Латвии (2016) с юрмальским "Спартаком", финалист Кубка Беларуси (2017) с "Шахтером", финалист Кубка Латвии (2019) с "Елгавой".
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусский специалист Олег Кубарев стал главным тренером НФК "Крумкачы" (Д2).
 
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