Тест, в котором мы докажем, что вы сексуально распущены

Источник материала: KYKY

Кто знает, что в голове у людей, которые нас окружают. Да хоть у человека, который сидит напротив в автобусе, не отрывая глаз от своего смартфона — может, он прямо сейчас выбирает ролевую игру на вечер или договаривается на скромную свинг-пати человек на 15. И это нормально. Узнайте, насколько сексуально распущены вы, а в конце теста, который мы сделали вместе с бесстыдным дейтингом Пьюр , расскажем, как с этим жить.

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