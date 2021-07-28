Дарья Борисевич из-за травмы покидает Олимпиаду

Белорусская бегунья Дарья Борисевич покидает Олимпиаду в Токио, не приняв участия в соревнованиях.





Как сообщила спортсменка, в ходе последнего сбора она получила «неприятную травму ахиллова сухожилья».

«Никогда ранее не было таких серьезных повреждений. Рассчитывали, что успею восстановиться, снизили нагрузку на занятиях, но бежать нельзя. Меня ждет двухмесячное восстановление. Обидно, но этот путь надо пройти», — сказала Борисевич.

Белоруска в Токио собиралась выступить на дистанции 1500 метров. Соревнования по легкой атлетике в Токио стартуют 30 июля, отмечает НОК.

Ранее сообщалось, что топ-5 стран-медалистов выглядит следующим образом.