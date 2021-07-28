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Алексей Кульбаков остался в элитной группе арбитров УЕФА, Дмитриев, Кургхели, Шимусик — в третьей группе
Источник материала: Партизан
УЕФА опубликовал список судей для назначения на международные матчи в первой половине сезона-2021/22.
В элитной группе остался белорусский рефери Алексей Кульбаков. Дмитрий Дмитриев, Амин Кургхели и Виктор Шимусик — в третьей группе.
Судьи элитной категории приглашаются для работы на матчах Лиги чемпионов, чемпионатов Европы и мира. Списки арбитров УЕФА по категориям обновляются раз в полгода,
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Алексей Кульбаков остался в элитной группе арбитров УЕФА, Дмитриев, Кургхели, Шимусик — в третьей группе
УЕФА опубликовал список судей для назначения на международные матчи в первой половине сезона-2021/22.
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