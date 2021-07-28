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На границе Армении и Азербайджана идут локальные бои, есть погибшие

28.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На границе Армении и Азербайджана идут локальные бои, есть потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.






По утверждению армянских военных, сегодня, 28 июля, в 3:40 утра (2:40 по Киеву) военные Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

По состоянию на 8:30 бои продолжались. По предварительным данным, потери есть с обеих сторон. Армянские военные сообщают о трех погибших и двоих раненых.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о провокациях со стороны Армении на Кельбаджарском участке границы примерно с 00:50. По данным ведомства, ранены двое азербайджанских военнослужащих, военные Азербайджана "принимают адекватные ответные меры".

Стороны возлагают ответственность за эскалацию друг на друга.

Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением азербайджаном дронов. 

В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

3 декабря Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта. Армения заявила о гибели почти 3500 своих военнослужащих.

За июль Азербайджан и Армения трижды обвиняли друг друга в обстрелах: 14,  19 и 23 июля.
 
 
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На границе Армении и Азербайджана идут локальные бои, есть потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
 
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