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Биржевые цены на кофе достигли 7-летнего максимума
Источник материала: Партизан
Стоимость фьючерсов на арабику, торгуемых на нью-йоркской бирже ICE Futures, сегодня, 27 июля, превысила уровень $2 за фунт. Такие цены на кофе последний раз трейдеры наблюдали 7 лет назад — в октябре 2014 года.
Ранее сообщалось, что в конце мая сорт арабика подорожал до четырехлетнего максимума на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии. Тогда июльские контракты на американской бирже ICE котировались на уровне $1,572 за фунт кофейных зерен.
Текущее повышение биржевых цен на кофе аналитики объясняют тем, что в Бразилии, которая является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе, случились аномальные заморозки после года сильнейшей засухи. Погодные сюрпризы вызывают опасения за урожай кофе.
Аналитики отмечают также перебои с экспортом кофе из Колумбии и Вьетнама. В это время Минсельхоз США прогнозирует, что мировое потребление кофе в этом году обгонит его производство впервые с 2017 года.
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Стоимость фьючерсов на арабику, торгуемых на нью-йоркской бирже ICE Futures, сегодня, 27 июля, превысила уровень $2 за фунт. Такие цены на кофе последний раз трейдеры...
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