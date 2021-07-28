На Белорусской АЭС началась «горячая» обкатка второго энергоблока













Все основное и вспомогательное оборудование и системы реактора проходят испытания при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура реакторной установки — до 280 градусов Цельсия, а давление — до 160 атмосфер, сообщает пресс-служба корпорации «Росатом», строящую электростанцию.





Во время «горячей» обкатки не проверяется только загрузка ядерного топлива, подача пара на турбину и выдача электроэнергии в сеть.





Также специалисты испытают системы безопасности, проверят системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реактора.





Напомним, что первый реактор Белорусской АЭС по каким-то причинам отключился 12 июля. Специалисты занимаются его проверкой. Включить его в сеть планируется в середине августа.