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На Белорусской АЭС началась «горячая» обкатка второго энергоблока
Источник материала: Партизан
Во вторник, 27 июля, на атомной электростанции началась обкатка второго энергоблока. Во время этого процесса специалисты проверяют работоспособность основного оборудования на соответствие требованиям проектной документации.
Все основное и вспомогательное оборудование и системы реактора проходят испытания при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура реакторной установки — до 280 градусов Цельсия, а давление — до 160 атмосфер, сообщает пресс-служба корпорации «Росатом», строящую электростанцию.
Во время «горячей» обкатки не проверяется только загрузка ядерного топлива, подача пара на турбину и выдача электроэнергии в сеть.
Также специалисты испытают системы безопасности, проверят системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реактора.
Напомним, что первый реактор Белорусской АЭС по каким-то причинам отключился 12 июля. Специалисты занимаются его проверкой. Включить его в сеть планируется в середине августа.
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Во вторник, 27 июля, на атомной электростанции началась обкатка второго энергоблока. Во время этого процесса специалисты проверяют работоспособность основного...
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