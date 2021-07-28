ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пинске раскрыта группа мошенников, занимавшаяся перепродажей дорогой мебели

28.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Товар пинчане брали в рассрочку у официальных продавцов, но выплат не производили, а мебель продавали «на сторону» по выгодной цене

Суммарный ущерб, причиненный группой из четырех человек – двух мужчин (32 и 38 лет) и двух женщин (29 и 42 лет) – составил более 29 тысяч рублей. На мошенников вышли оперативники ОБЭП Пинского ГОВД. Факт массового приобретения пинчанами дорогостоящей мебели был сам по себе удивителен, ведь вся четверка нигде не работала, а трое были и ранее судимы. С таким «послужным списком» получить саму рассрочку уже казалось делом непростым. Однако находчивые полешуки нашли выход. Они оформили «липовые» справки о доходах (от 1500 рублей) и гарантийные письма от «работодателей». Под личиной последних скрывались сами мошенники: когда один из них шел в магазин за покупкой, второй ждал проверочного звонка из магазина, после чего, разумеется, подтверждал платежеспособность подельника. Получив рассрочку на мебель и забрав товар, мошенники продавали ее в разы дешевле, деньги клали в свой карман, а выплаты магазинам делать и не собирались.

Следователи возбудили уголовные дела за мошенничество.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товар пинчане брали в рассрочку у официальных продавцов, но выплат не производили, а мебель продавали «на сторону» по выгодной цене
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь покупает больше, чем продает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by