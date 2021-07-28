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«Рух» расстался с тремя футболистами

28.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое отправились в аренду, один – восвояси. Никто из этой троицы в основе «Руха» так и не сыграл в текущем сезоне.

18-летний защитник Илья Москаленчик на полгода арендован брестским «Динамо» (и уже, к слову, попал в заявку на матч «бело-синих» против БАТЭ). 20-летний защитник Глеб Гурбан на оставшуюся часть сезона переедет в «Оршу» (Д2). Права на обоих футболистов «Рух» за собой сохранил.

А вот 23-летний уругвайский защитник Факундо Кейрос Мартинес уже с Брестом никак не связан. Его подписали перед началом сезона и сразу отправили в аренду. Но за «Минск» Мартинес сыграл в высшей лиге всего 5 официальных поединков и явно не впечатлил.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Двое отправились в аренду, один – восвояси. Никто из этой троицы в основе «Руха» так и не сыграл в текущем сезоне.
 
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