|
Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в седьмых Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония отправки участников прошла 27 июля на аэродроме в Мачулищах. Напутствовал представителей Вооруженных Сил Беларуси министр обороны Виктор Хренин, который передал дружине государственный флаг страны.
На территории Китайской Народной Республики пройдет три армейских конкурса: «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».
Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
АрМИ-2021 объединит порядка 270 команд из более чем 40 стран. Беларусь примет на своей территории три конкурсных состязания: «Снайперский рубеж», «Полярную звезду» и «Уверенный прием». Международные военные старты пройдут с 22 августа по 4 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в седьмых Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)