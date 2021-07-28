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Уборочная-2021 приближается к экватору

28.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021 приближается к экватору

Жатва приближается к экватору! Свыше 2 миллионов тонн зерна уже собрали, погода помогает не снижать темп. 

Техника также не подводит: более 7 тысяч комбайнов ежедневно в работе. За исправностью следят ремонтные бригады. Люди трудятся на пределе возможностей и здесь важно не пренебрегать техникой безопасности. У специалистов по охране труда в эти дни тоже жаркая пора.

Лидирует по намолотам Брестская область, следом аграрии столичного региона. А витебские хлеборобы уже поздравили первый экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна.

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Жатва приближается к экватору! Свыше 2 миллионов тонн зерна уже собрали, погода помогает не снижать темп.  Техника также не подводит: более 7 тысяч комбайнов...
 
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