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Уборочная-2021 приближается к экватору
Источник материала: ОНТ
Жатва приближается к экватору! Свыше 2 миллионов тонн зерна уже собрали, погода помогает не снижать темп.
Техника также не подводит: более 7 тысяч комбайнов ежедневно в работе. За исправностью следят ремонтные бригады. Люди трудятся на пределе возможностей и здесь важно не пренебрегать техникой безопасности. У специалистов по охране труда в эти дни тоже жаркая пора.
Лидирует по намолотам Брестская область, следом аграрии столичного региона. А витебские хлеборобы уже поздравили первый экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна.
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Жатва приближается к экватору! Свыше 2 миллионов тонн зерна уже собрали, погода помогает не снижать темп. Техника также не подводит: более 7 тысяч комбайнов...
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