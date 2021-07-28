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Сроки сбора брусники и клюквы установлены в Могилевской области
Источник материала: ОНТ
В Могилевской области установлены сроки сбора брусники и клюквы,
с 12 августа сбор брусники разрешен в лесу, с 6 сентября – клюквы. Решением Могилевского облисполкома в 2021 году определены сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод на территории региона.
Административная ответственность предусмотрена за нарушение сроков, применение запрещенных средств или методов сбора (заготовки) дикорастущих ягод и за другие нарушения правил сбора. Штраф для физлиц будет до 20 базовых величин – 580 руб., для ИП – до 100 БВ – 2,9 тыс. руб., для юрлиц – до 500 БВ – 14,5 тыс.руб.
Фото: БЕЛТА
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В Могилевской области установлены сроки сбора брусники и клюквы, сообщается на сайте Могилевского государственного производственного лесохозяйственного...
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