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Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 50 районах Беларуси

28.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 50 районах Беларуси

В условиях жары малейшая неосторожность может иметь непоправимые последствия.

Сотрудники лесного хозяйства обращают внимание любителей прогулок на природе: в такую погоду они могут стать смертельно опасными. Особенно при неправильном обращении с огнём. Окурок или спичка не раз становились причиной гибели части лесной экосистемы. В 50 районах страны действуют запреты и ограничения на посещение лесов. Подробная карта – на сайте Минлесхоза.

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В условиях жары малейшая неосторожность может иметь непоправимые последствия. Сотрудники лесного хозяйства обращают внимание любителей прогулок на природе: в...
 
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