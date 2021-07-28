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Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 50 районах Беларуси
Источник материала: ОНТ
В условиях жары малейшая неосторожность может иметь непоправимые последствия.
Сотрудники лесного хозяйства обращают внимание любителей прогулок на природе: в такую погоду они могут стать смертельно опасными. Особенно при неправильном обращении с огнём. Окурок или спичка не раз становились причиной гибели части лесной экосистемы. В 50 районах страны действуют запреты и ограничения на посещение лесов. Подробная карта – на
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В условиях жары малейшая неосторожность может иметь непоправимые последствия. Сотрудники лесного хозяйства обращают внимание любителей прогулок на природе: в...
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