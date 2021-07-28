Источник материала: ОНТ

В Украине раскрыли схему продажи детей за границу. Младенцев продавали иностранцам, используя программу суррогатного материнства. В группу преступников, кроме жителей Харьковской области, входили также руководители одного из киевских центров репродуктивной медицины.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками. После чего у женщин ложно подтверждали бесплодие. Это официальное основание для использования суррогатного материнства. После того как другие женщины рожали детей фиктивным парам, браки разрывали, а иностранцы формально получали право на вывоз ребенка за границу. За младенца с пакетом поддельных документов платили 60 тысяч долларов. Кроме того, экспертиза показала, что из-за халатного отношения медиков были зафиксированы случаи смерти новорожденных.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram