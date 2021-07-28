Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент подчеркнул, что творчество актрисы хорошо знают и очень любят в Беларуси.

Белорусский лидер пожелал Наталии Белохвостиковой здоровья, счастья, успехов и благополучия.

Фото с сайта kino-teatr.ru и etvnet.com









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