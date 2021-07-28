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Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения,
Президент подчеркнул, что творчество актрисы хорошо знают и очень любят в Беларуси.
Белорусский лидер пожелал Наталии Белохвостиковой здоровья, счастья, успехов и благополучия.
Фото с сайта kino-teatr.ru и etvnet.com
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Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения, сообщает пресс-служба Главы государства. Президент подчеркнул,...
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