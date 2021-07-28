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Что делать, если гроза застала вас возле водоема или во время прогулки на велосипеде?

28.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, если гроза застала вас возле водоема или во время прогулки на велосипеде?

Гроза, как атмосферное явление, – опасна. Кстати, приближение грозы можно распознать по специфической духоте и появлению на горизонте плотных туч, похожих на башни. И если вы в это время оказались вблизи водоема или просто на природе, прислушайтесь к советам МЧС Беларуси.

  • Если понимаете, что приближается ненастье, прекратите рыбачить. Снасти – это проводник для электричества. Нужно как можно быстрее покинуть водоем. Удар молнии распространяется вокруг реки или озера в радиусе 100 м. 
  • Нередко молния бьет и в берега. Поэтому лучше отойдите от них подальше, но перемещайтесь обычным шагом, не бегом. 
  • Во время грозы не подходите к велосипеду и мотоциклу ближе, чем на тридцать метров. Лучше вернуться за ними чуть позже, когда гроза утихнет.
    Чтобы узнать удаляется или приближается гроза, посчитайте время между вспышкой молнии и звуком грома. 1 сек. - гроза на расстоянии 350 м. 3 сек. - примерно 1 км. 5 сек - около 1,5 км.

И помните, помощь всегда рядом. Телефоны службы спасения 101 или 112.

Фото: depositphotos.com  

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Гроза, как атмосферное явление, – опасна. Кстати, приближение грозы можно распознать по специфической духоте и появлению на горизонте плотных туч, похожих на...
 
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