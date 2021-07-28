Что делать, если гроза застала вас возле водоема или во время прогулки на велосипеде?

Если понимаете, что приближается ненастье, прекратите рыбачить. Снасти – это проводник для электричества. Нужно как можно быстрее покинуть водоем. Удар молнии распространяется вокруг реки или озера в радиусе 100 м.

Нередко молния бьет и в берега. Поэтому лучше отойдите от них подальше, но перемещайтесь обычным шагом, не бегом.

Во время грозы не подходите к велосипеду и мотоциклу ближе, чем на тридцать метров. Лучше вернуться за ними чуть позже, когда гроза утихнет.

Чтобы узнать удаляется или приближается гроза, посчитайте время между вспышкой молнии и звуком грома. 1 сек. - гроза на расстоянии 350 м. 3 сек. - примерно 1 км. 5 сек - около 1,5 км.