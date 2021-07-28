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Что делать, если гроза застала вас возле водоема или во время прогулки на велосипеде?
Источник материала: ОНТ
Гроза, как атмосферное явление, – опасна. Кстати, приближение грозы можно распознать по специфической духоте и появлению на горизонте плотных туч, похожих на башни. И если вы в это время оказались вблизи водоема или просто на природе, прислушайтесь к советам МЧС Беларуси.
И помните, помощь всегда рядом. Телефоны службы спасения 101 или 112.
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Гроза, как атмосферное явление, – опасна. Кстати, приближение грозы можно распознать по специфической духоте и появлению на горизонте плотных туч, похожих на...
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