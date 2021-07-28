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В Литве продолжаются протесты против наплыва мигрантов

28.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве продолжаются протесты против наплыва мигрантов

Миграционный кризис в Литве усугубляется. Официальный Вильнюс в растерянности, звучат предложения ввести на границе едва ли не режим чрезвычайной ситуации, но это означало бы расписаться в собственном бессилии – поэтому решение не принято. 

Тем временем, проблема переходит в другую плоскость. Недовольство растёт не только со стороны мигрантов – сами литовцы уже не скрывают возмущения действиями властей. Теперь от них достаётся не только чужим, но и своим. Причем, довольно жёстко.

Жители приграничных районов требуют разобраться в ситуации, но полицейские предпочитают язык силы. Мирный митинг против строительства лагеря беженцев в Рудининкае спецназ разгонял с применением слезоточивого газа. Людей грубо заталкивали в микроавтобусы, несколько человек пришлось госпитализировать. Среди пострадавших была журналистка литовского издания, которая также подверглась насилию со стороны «людей в масках». Не помогли и документы представителя прессы. Меж тем, проблема не решается: количество мигрантов приближается к трем тысячам, и по мнению экспертов это очень приблизительная цифра.

Завтра в Вильнюсе пройдёт масштабная акция протеста. Возмущение жителей приграничья встречает поддержку и в других районах. Решения литовских властей, похоже, не устраивают никого в стране. По мнению политологов, такой кризис вполне может привести к смене власти.

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Миграционный кризис в Литве усугубляется. Официальный Вильнюс в растерянности, звучат предложения ввести на границе едва ли не режим чрезвычайной ситуации, но это...
 
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